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20 октября 2022, 00:42 |
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Лестер – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Не настало ли время отдаляться от последней строчки?

20 октября 2022, 00:42 |
4
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Лестер – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 октября, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоится матч двенадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Лестер» и «Лидс». Стартовый свисток рефери Питер Бэнкс из Мерсисайд прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Лестер


Всего одна победа в десяти сыгранных матчах и закономерное последнее место в турнирной таблице – такой неутешительный итог выступлений «Лестера» на старте нового розыгрыша английской Премьер-лиги. Очевидно, что руководство клуба не шутило, когда перед началом летней трансферной кампании подошло к главному тренеру Брендану Роджерсу с неутешительной информацией об отсутствии средств на усиление стартового состава. Наставнику тогда дали возможность беспрепятственно уйти из клуба, понимая сложность предстоящего сезона, однако он принял волевое решение остаться с коллективом.

Настроить «лис» на победный лад не получалось еще с первых туров. Дебютная победа команды произошла только тремя матчами ранее, когда клуб из Лестершира обыграл «Ноттингем Форест» (4:0), который и вовсе начинал подготовку к сезону с тремя игроками в составе. В остальных баталиях, кроме стартового матча против «Брентфорда» и последней на сегодняшний день игры против «Кристал Пэлас» (дважды по 0:0), «Лестер» неизменно проигрывал. Вырваться из замкнутого круга неудачных результатов всегда непросто, и уж тем более, когда соперники в ближайших матчах будут уровня «Манчестер Сити», «Ливерпуля» или «Ньюкасла».

Лидс


Всегда скромный по своим финансовым аппетитам «Лидс» этим летом получил от каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» более 100 млн евро всего за двух своих ведущих футболистов, Рафинью и Калвина Филлипса, поэтому мог себе позволить активную позиции на трансферном рынке. Под американского специалиста Джесси Марша взяли сразу двух его соотечественников, Брендена Ааронсона и Тайлера Адамса, и в компании с Луисом Синистеррой новички на первых порах начали давать необходимый результат. Дошло даже до того, что «Лидс» отправил в нокаут лондонский «Челси» (3:0) на определенном этапе.

Однако после кубковой победы над «Барнсли» (3:1), датированной еще Днем независимости Украины, «павлины» попросту не могут прийти к успеху. Календарь при этом у них был достаточно неброский – получить в соперники лондонский «Арсенал» из флагманов национального футбола на отрезке длиной в шесть матчей было большим подарком, да еще и на фоне международной паузы. Однако воспользоваться своим шансом «Лидс» так и не смог. Уже совсем скоро в календаре этого клуба будут и «Ливерпуль», и «Сити», и «Тоттенхэм», и «Ньюкасл», поэтому очки брать необходимо именно против соперников уровня кризисного «Лестера».

Ориентировочные составы


«Лестер»: Уорд – Джастин, Фаес, Амарти, Кастань – Сумаре – Барнс, Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Олбрайтон – Дака.

«Лидс»: Мелье – Фирпо, Купер, Кох, Кристенсен – Рока, Адамс – Харрисон, Ааронсон, Синистерра – Бамфорд.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Джесси Марша зацепится за необходимый результат. Нашей ставкой будет позиция – «Лидс» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 4.10 по линии Parimatch.

20 октября, четверг

«Лестер» – «Лидс»
Лестер. «Кингс Пауэр». 22:15
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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