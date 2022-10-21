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Лестер
20.10.2022, FT 2 : 0
Лидс
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Англия
21 октября 2022, 01:28 | Обновлено 21 октября 2022, 01:48
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0

Лестер – Лидс – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

21 октября 2022, 01:28 | Обновлено 21 октября 2022, 01:48
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0
Лестер – Лидс – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле обыграл «Лидс» со счетом 2:0.

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Робин Кох (Лидс).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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