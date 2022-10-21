Англия21 октября 2022, 01:28 | Обновлено 21 октября 2022, 01:48
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Лестер – Лидс – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
21 октября 2022, 01:28 | Обновлено 21 октября 2022, 01:48
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В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле обыграл «Лидс» со счетом 2:0.
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Робин Кох (Лидс).
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