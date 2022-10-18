Лига чемпионов18 октября 2022, 09:58 |
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ШЕВЧЕНКО – о церемонии вручения Золотого мяча: «Особенная ночь»
Легендарный в прошлом украинский футболист побывал на церемонии
18 октября 2022, 09:58 |
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В понедельник Андрей Шевченко принял участие в церемонии вручения Золотого мяча-2022. Именно он вручал женский Золотой мяч Алексии Путельяс.
«Особая ночь от Золотого мяча», – написал Шевченко в твиттере.
Отметим, что Шевченко со сцены выступил с обращением по поводу войны в Украине, а также сфотографировался с другими легендарными в прошлом обладателями этой награды.
Special night from the Ballon D’Or ✨ 👏🏻🏆 pic.twitter.com/LiLkzlmB4I— Andriy Shevchenko (@jksheva7) October 18, 2022
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