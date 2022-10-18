ШЕВЧЕНКО – о церемонии вручения Золотого мяча: «Особенная ночь»

В понедельник Андрей Шевченко принял участие в церемонии вручения Золотого мяча-2022. Именно он вручал женский Золотой мяч Алексии Путельяс.

«Особая ночь от Золотого мяча», – написал Шевченко в твиттере.

Отметим, что Шевченко со сцены выступил с обращением по поводу войны в Украине, а также сфотографировался с другими легендарными в прошлом обладателями этой награды.