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  4. ШЕВЧЕНКО – о церемонии вручения Золотого мяча: «Особенная ночь»
Лига чемпионов
18 октября 2022, 09:58 |
842
0

ШЕВЧЕНКО – о церемонии вручения Золотого мяча: «Особенная ночь»

Легендарный в прошлом украинский футболист побывал на церемонии

18 октября 2022, 09:58 |
842
0
ШЕВЧЕНКО – о церемонии вручения Золотого мяча: «Особенная ночь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

В понедельник Андрей Шевченко принял участие в церемонии вручения Золотого мяча-2022. Именно он вручал женский Золотой мяч Алексии Путельяс.

«Особая ночь от Золотого мяча», – написал Шевченко в твиттере.

Отметим, что Шевченко со сцены выступил с обращением по поводу войны в Украине, а также сфотографировался с другими легендарными в прошлом обладателями этой награды.

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Источник Sport.ua
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