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Лига чемпионов
18 октября 2022, 08:20 | Обновлено 18 октября 2022, 08:25
1732
0

ФОТО. Фигу, Зидан и Роналдо. Шевченко встретился с легендами 90-х и 2000-х

Андрей Николаевич побывал на церемонии вручения Золотого мяча-2022

18 октября 2022, 08:20 | Обновлено 18 октября 2022, 08:25
1732
0
ФОТО. Фигу, Зидан и Роналдо. Шевченко встретился с легендами 90-х и 2000-х
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко и Дидье Дрогба

В понедельник Андрей Шевченко принял участие в церемонии вручения Золотого мяча-2022.

Именно он вручал женский Золотой мяч Алексии Путельяс.

После церемонии Шевченко сфотографировался с легендами 2000-х: Луишем Фигу, Зинедином Зиданом и Роналдо. Также на фото присутствует и более опытная легенда – француз Жан-Пьер Папен.

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Андрей Шевченко Золотой мяч Луиш Фигу Зинедин Зидан Роналдо Жан-Пьер Папен
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Источник Sport.ua
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