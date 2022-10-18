Лига чемпионов18 октября 2022, 08:20 | Обновлено 18 октября 2022, 08:25
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ФОТО. Фигу, Зидан и Роналдо. Шевченко встретился с легендами 90-х и 2000-х
Андрей Николаевич побывал на церемонии вручения Золотого мяча-2022
18 октября 2022, 08:20 | Обновлено 18 октября 2022, 08:25
1732
0
В понедельник Андрей Шевченко принял участие в церемонии вручения Золотого мяча-2022.
Именно он вручал женский Золотой мяч Алексии Путельяс.
После церемонии Шевченко сфотографировался с легендами 2000-х: Луишем Фигу, Зинедином Зиданом и Роналдо. Также на фото присутствует и более опытная легенда – француз Жан-Пьер Папен.
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