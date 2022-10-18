ФОТО. Фигу, Зидан и Роналдо. Шевченко встретился с легендами 90-х и 2000-х

В понедельник Андрей Шевченко принял участие в церемонии вручения Золотого мяча-2022.

Именно он вручал женский Золотой мяч Алексии Путельяс.

После церемонии Шевченко сфотографировался с легендами 2000-х: Луишем Фигу, Зинедином Зиданом и Роналдо. Также на фото присутствует и более опытная легенда – француз Жан-Пьер Папен.