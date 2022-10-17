Астон Вилла – Челси – 0:2. Эффект Поттера. Видео голов и обзор

16 октября состоялся матч 11-го тура чемпионата Англии по футболу между «Астон Виллой» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Грэма Поттера.

Отметим, что «синие» выиграли уже 5-й матч подряд. В АПЛ они поднялись на четвертое место, а в Лиге чемпионов являются лидерами группы.

Чемпионат Англии по футболу. 11-й тур

АПЛ. 16 октября

«Астон Вилла» – «Челси» – 0:2

Голы: Маунт, 6, 65

Смотрите видеообзор матча и видео голов: