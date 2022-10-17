16.10.2022, FT 0 : 2
Англия17 октября 2022, 07:48 |
207
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Астон Вилла – Челси – 0:2. Эффект Поттера. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 11-го тура АПЛ
17 октября 2022, 07:48 |
207
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16 октября состоялся матч 11-го тура чемпионата Англии по футболу между «Астон Виллой» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Грэма Поттера.
Отметим, что «синие» выиграли уже 5-й матч подряд. В АПЛ они поднялись на четвертое место, а в Лиге чемпионов являются лидерами группы.
Чемпионат Англии по футболу. 11-й тур
АПЛ. 16 октября
«Астон Вилла» – «Челси» – 0:2
Голы: Маунт, 6, 65
Смотрите видеообзор матча и видео голов:
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
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