Астон Вилла – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В субботу, 16 октября, в Бирмингеме на поле арене «Вилла Парк», вместимостью 42 785 зрителей, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Челси». Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Коллектив Стивена Джеррарда в настоящий момент занимает в таблице чемпионата Англии 16 место. Ниже него находятся лишь «Вулверхэмптон», и трио аутсайдеров – «Саутгемптон», «Лестер» и «Ноттингем Форест». В 9 матчах «Вилла» набрала 9 очков (2 победы, 3 ничьи, 4 поражения).

В последний раз на сегодня «Астон Вилла» побеждала 16 сентября, когда дома со счетом 1:0 обыграла «Саутгемптон». До этого у нее была одна ничья («Манчестер Сити» - 1:1 на своем поле). А после выигрыша у «святых» команда Джеррарда в двух встречах также довольствовалась ничьими – с «Лидсом» (0:0 на выезде) и с «Ноттингемом» (1:1 также в гостях).

Получается, что сейчас у «Астон Виллы» актуальна серия из четырех игр без поражений. Однако турнирная ситуация у нее не из оптимистических, поэтому кресло под Стивеном Джеррардом шатается, и очень сильно.

Челси

«Пенсионеры» прибудут в Бирмингем на игру с «Астон Виллой» в статусе 4-й команды таблицы АПЛ. В активе у них 16 очков после 8 матчей (5 побед, 1 ничья, 2 поражения). Впрочем, от третьего места, которое занимает «Тоттенхэм», «Челси» сейчас отстает сразу на 7 пунктов. Но не стоит забывать, что «шпоры» провели на 2 игры больше, чем «синие».

В трех последних встречах в чемпионате Англии «Челси» добился побед. Поочередно им были повержены «Вест Хэм» (2:1 дома), «Кристал Пэлас» (2:1 в гостях) и «Вулверхэмтон» (3:0 на своем поле). Эта серия у команды началась за поражением на выезде от «Саутгемптона» – 1:2.

Не лишним будет заметить, что «Челси» параллельно с АПЛ успешен в группе Лиги чемпионов. На этой неделе он в Италии со счетом 2:0 обыграл «Милан», чем подкрепил свою победу над «россонери» недельной давности на своем поле (3:0). В таблице группы Е «пенсионеры» идут первыми, имея 7 очков.

Ориентировочные составы

Астон Вилла: Мартинес – Кэш, Конса, Мингс, Янг, Макгинн, Дуглас Луис, Дж.Рэмси, Бэйли, Буэндиа, Ингс.

Чесли: Аррасабалага – Аспиликуэта, Тьяго Силва, Кулибали, Кукурелья, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Хавертц, Маунт, Стерлинг, Обамеянг.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.93 по линии Parimatch.

16 октября, суббота