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Англия
16 октября 2022, 18:13 | Обновлено 16 октября 2022, 18:15
443
1

АПЛ. Ничья Ман Юнайтед и Ньюкасла, победа Челси

Продолжается 11-й тур АПЛ

16 октября 2022, 18:13 | Обновлено 16 октября 2022, 18:15
443
1
АПЛ. Ничья Ман Юнайтед и Ньюкасла, победа Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще три матча в рамках 11-го тура АПЛ. «Челси» на выезде уверенно обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Мейсона Маунта, а матчи «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» и «Саутгемптон» – «Вест Хэм» завершились вничью.

«Астон Вилла» – «Челси» – 0:2
Голы: Маунт 6, 65

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» – 0:0

«Саутгемптон» – «Вест Хэм» – 1:1
Голы: Перро 20 – Райс 64

Тур завершится сегодня центральным матчем «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Начало – в 18:30 по Киеву.

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Английская Премьер-лига Астон Вилла Челси Манчестер Юнайтед Ньюкасл Саутгемптон Вест Хэм
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Источник Sport.ua
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Veter
Ньюкасл превратился в мрачную команду.
Защиту фиг продавишь, да ещё резину тянут в каждом моменте. Но у кого выигрывают по ходу, тем вообще крышка.)
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