АПЛ. Ничья Ман Юнайтед и Ньюкасла, победа Челси

Состоялись еще три матча в рамках 11-го тура АПЛ. «Челси» на выезде уверенно обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Мейсона Маунта, а матчи «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» и «Саутгемптон» – «Вест Хэм» завершились вничью.

«Астон Вилла» – «Челси» – 0:2

Голы: Маунт 6, 65

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» – 0:0

«Саутгемптон» – «Вест Хэм» – 1:1

Голы: Перро 20 – Райс 64

Тур завершится сегодня центральным матчем «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Начало – в 18:30 по Киеву.