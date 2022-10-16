АПЛ. Ничья Ман Юнайтед и Ньюкасла, победа Челси
Продолжается 11-й тур АПЛ
Состоялись еще три матча в рамках 11-го тура АПЛ. «Челси» на выезде уверенно обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Мейсона Маунта, а матчи «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» и «Саутгемптон» – «Вест Хэм» завершились вничью.
«Астон Вилла» – «Челси» – 0:2
Голы: Маунт 6, 65
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» – 0:0
«Саутгемптон» – «Вест Хэм» – 1:1
Голы: Перро 20 – Райс 64
Тур завершится сегодня центральным матчем «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Начало – в 18:30 по Киеву.
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