Другие новости17 октября 2022, 06:01 |
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Церемония вручения Золотого мяча 2022. Текстовая трансляция
Следите за вручением престижной награды в Париже 17 октября в 21:30
17 октября 2022, 06:01 |
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Футбольная элита встречается на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 17 октября. France Football объявляет победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2022 года.
Начало церемонии – 17 октября в 21:30 по Киеву.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию вручения наград.
Золотой мяч 2022. Будут вручены награды:
- Золотой мяч (лучший футболист)
- Лучший форвард 2022 года
- Яшин Трофи (лучший вратарь)
- Копа Трофи (лучший молодой игрок)
- Женский Золотой мяч (лучшая футболистка)
- Лучший клуб 2022 года
Золотой мяч 2022
Шорт-лист из 30 номинантов на приз лучшему футболисту года
- Тибо Куртуа (Реал, Бельгия)
- Рафаэл Леау (Милан, Португалия)
- Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг, Франция)
- Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)
- Йозуа Киммих (Бавария, Германия)
- Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль, Англия)
- Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)
- Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия)
- Луис Диас (Ливерпуль, Колумбия)
- Роберт Левандовски (Барселона / Бавария, Польша)
- Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир)
- Каземиро (Реал, Бразилия)
- Сон Хын Мин (Тоттенхэм, Южная Корея)
- Фабиньо (Ливерпуль, Бразилия)
- Карим Бензема (Реал, Франция)
- Филип Фоден (Манчестер Сити, Англия)
- Харри Кейн (Тоттенхэм, Англия)
- Садио Мане (Бавария / Ливерпуль, Сенегал)
- Дарвин Нуньес (Ливерпуль, Уругвай)
- Майк Меньян (Милан, Франция)
- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия)
- Себастьян Аллер (Боруссия Дортмунд / Аякс, Кот-д'Ивуар)
- Лука Модрич (Реал, Хорватия)
- Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия)
- Антонио Рюдигер (Реал / Челси, Германия)
- Жоау Канселу (Манчестер Сити, Португалия)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити / Боруссия Д, Норвегия)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)
- Душан Влахович (Ювентус, Сербия)
Золотой мяч 2021. Напомним обладателей наград за прошлый год:
- Золотой мяч (лучший футболист) – Лионель Месси (Барселона / ПСЖ)
- Лучший форвард 2021 года – Роберт Левандовски (Бавария)
- Яшин Трофи (лучший вратарь) – Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ)
- Копа Трофи (лучший молодой игрок) – Педри (Барселона)
- Женский Золотой мяч (лучшая футболистка) – Алексия Путельяс (Барселона)
- Лучший клуб 2021 года – Челси (Англия)
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