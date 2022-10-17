Церемония вручения Золотого мяча 2022. Текстовая трансляция

​Футбольная элита встречается на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 17 октября. France Football объявляет победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2022 года.

Начало церемонии – 17 октября в 21:30 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию вручения наград.

Золотой мяч 2022. Будут вручены награды:

Золотой мяч (лучший футболист)

Лучший форвард 2022 года

Яшин Трофи (лучший вратарь)

Копа Трофи (лучший молодой игрок)

Женский Золотой мяч (лучшая футболистка)

Лучший клуб 2022 года

Золотой мяч 2022

Шорт-лист из 30 номинантов на приз лучшему футболисту года

Тибо Куртуа (Реал, Бельгия)

Рафаэл Леау (Милан, Португалия)

Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг, Франция)

Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)

Йозуа Киммих (Бавария, Германия)

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль, Англия)

Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)

Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия)

Луис Диас (Ливерпуль, Колумбия)

Роберт Левандовски (Барселона / Бавария, Польша)

Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир)

Каземиро (Реал, Бразилия)

Сон Хын Мин (Тоттенхэм, Южная Корея)

Фабиньо (Ливерпуль, Бразилия)

Карим Бензема (Реал, Франция)

Филип Фоден (Манчестер Сити, Англия)

Харри Кейн (Тоттенхэм, Англия)

Садио Мане (Бавария / Ливерпуль, Сенегал)

Дарвин Нуньес (Ливерпуль, Уругвай)

Майк Меньян (Милан, Франция)

Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия)

Себастьян Аллер (Боруссия Дортмунд / Аякс, Кот-д'Ивуар)

Лука Модрич (Реал, Хорватия)

Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия)

Антонио Рюдигер (Реал / Челси, Германия)

Жоау Канселу (Манчестер Сити, Португалия)

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити / Боруссия Д, Норвегия)

Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)

Душан Влахович (Ювентус, Сербия)

​Золотой мяч 2021. Напомним обладателей наград за прошлый год: