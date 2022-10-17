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17 октября 2022, 06:01 |
6
0

Церемония вручения Золотого мяча 2022. Текстовая трансляция

Следите за вручением престижной награды в Париже 17 октября в 21:30

17 октября 2022, 06:01 |
6
0
Церемония вручения Золотого мяча 2022. Текстовая трансляция
Ballon d'Or

​Футбольная элита встречается на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 17 октября. France Football объявляет победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2022 года.

Начало церемонии – 17 октября в 21:30 по Киеву.

  • Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию вручения наград.

Золотой мяч 2022. Будут вручены награды:

  • Золотой мяч (лучший футболист)
  • Лучший форвард 2022 года
  • Яшин Трофи (лучший вратарь)
  • Копа Трофи (лучший молодой игрок)
  • Женский Золотой мяч (лучшая футболистка)
  • Лучший клуб 2022 года

Золотой мяч 2022

Шорт-лист из 30 номинантов на приз лучшему футболисту года

  • Тибо Куртуа (Реал, Бельгия)
  • Рафаэл Леау (Милан, Португалия)
  • Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг, Франция)
  • Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)
  • Йозуа Киммих (Бавария, Германия)
  • Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль, Англия)
  • Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)
  • Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия)
  • Луис Диас (Ливерпуль, Колумбия)
  • Роберт Левандовски (Барселона / Бавария, Польша)
  • Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир)
  • Каземиро (Реал, Бразилия)
  • Сон Хын Мин (Тоттенхэм, Южная Корея)
  • Фабиньо (Ливерпуль, Бразилия)
  • Карим Бензема (Реал, Франция)
  • Филип Фоден (Манчестер Сити, Англия)
  • Харри Кейн (Тоттенхэм, Англия)
  • Садио Мане (Бавария / Ливерпуль, Сенегал)
  • Дарвин Нуньес (Ливерпуль, Уругвай)
  • Майк Меньян (Милан, Франция)
  • Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия)
  • Себастьян Аллер (Боруссия Дортмунд / Аякс, Кот-д'Ивуар)
  • Лука Модрич (Реал, Хорватия)
  • Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия)
  • Антонио Рюдигер (Реал / Челси, Германия)
  • Жоау Канселу (Манчестер Сити, Португалия)
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити / Боруссия Д, Норвегия)
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
  • Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)
  • Душан Влахович (Ювентус, Сербия)

Золотой мяч 2021. Напомним обладателей наград за прошлый год:

  • Золотой мяч (лучший футболист) – Лионель Месси (Барселона / ПСЖ)
  • Лучший форвард 2021 года – Роберт Левандовски (Бавария)
  • Яшин Трофи (лучший вратарь) – Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ)
  • Копа Трофи (лучший молодой игрок) – Педри (Барселона)
  • Женский Золотой мяч (лучшая футболистка) – Алексия Путельяс (Барселона)
  • Лучший клуб 2021 года – Челси (Англия)
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Источник Sport.ua
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