​Футбольная элита встречается на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 17 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2022 года.

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Начало церемонии – 17 октября в 21:30 по Киеву.

Фаворитами на получение Золотого мяча считаются Карим Бензема (Франция, Реал), Эрлинг Холанд (Норвегия, Ман Сити), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ).

Церемония вручения Золотого мяча 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция