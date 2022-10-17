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17 октября 2022, 21:20 | Обновлено 17 октября 2022, 21:30
2538
0

Церемония вручения Золотого мяча 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 октября в 21:30 вручение престижной награды в Париже

17 октября 2022, 21:20 | Обновлено 17 октября 2022, 21:30
2538
0
Церемония вручения Золотого мяча 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ballon d'Or

​Футбольная элита встречается на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 17 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2022 года.

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Начало церемонии – 17 октября в 21:30 по Киеву.

Фаворитами на получение Золотого мяча считаются Карим Бензема (Франция, Реал), Эрлинг Холанд (Норвегия, Ман Сити), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ).

📺 Видеотрансляция

Церемония вручения Золотого мяча 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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