Интер Милан

Воскресный игровой день десятого тура Серии А открывал матч между «Интером» и «Салернитаной». Команда Симоне Индзаги после битвы с «Барселоной» на «Камп Ноу» (ничья 3:3) в среду сегодня одержала уверенную победу на классе.

Счет в матче открыл Лаутаро Мартинес. Для 25-летнего аргентинца этот гол стал 62-м в Серии А за «Интер»: по этому показателю он сравнялся со своим легендарным соотечественником Диего Милито.

«Интер» – «Салернитана» – 2:0

Голы: Мартинес 14, Барелла 58

Вчера «Ювентус» в дерби обыграл «Торино».