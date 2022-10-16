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16 октября 2022, 15:40 |
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Серия А. Интер уверенно разобрался с Салернитаной

Голы на счету Мартинеса и Бареллы

16 октября 2022, 15:40 |
88
0
Серия А. Интер уверенно разобрался с Салернитаной
Getty Images/Global Images Ukraine

Воскресный игровой день десятого тура Серии А открывал матч между «Интером» и «Салернитаной». Команда Симоне Индзаги после битвы с «Барселоной» на «Камп Ноу» (ничья 3:3) в среду сегодня одержала уверенную победу на классе.

Счет в матче открыл Лаутаро Мартинес. Для 25-летнего аргентинца этот гол стал 62-м в Серии А за «Интер»: по этому показателю он сравнялся со своим легендарным соотечественником Диего Милито.

«Интер» – «Салернитана» – 2:0
Голы: Мартинес 14, Барелла 58

Вчера «Ювентус» в дерби обыграл «Торино».

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Интер Милан Салернитана Серия A Лаутаро Мартинес Николо Барелла
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Источник Sport.ua
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