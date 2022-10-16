16.10.2022, FT 2 : 0
Италия16 октября 2022, 17:12 | Обновлено 16 октября 2022, 17:13
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Интер – Салернитана – 2:0. Красивый гол Лаутаро. Видео голов и обзор матча
Уверенная победа команды Симоне Индзаги
16 октября 2022, 17:12 | Обновлено 16 октября 2022, 17:13
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Сегодня, 16 октября, «Интер» в десятом туре Серии А дома уверенно обыграл «Салернитану» – 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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