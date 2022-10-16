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  4. Интер – Салернитана – 2:0. Красивый гол Лаутаро. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Интер Милан
16.10.2022, FT 2 : 0
Салернитана
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Италия
16 октября 2022, 17:12 | Обновлено 16 октября 2022, 17:13
116
0

Интер – Салернитана – 2:0. Красивый гол Лаутаро. Видео голов и обзор матча

Уверенная победа команды Симоне Индзаги

16 октября 2022, 17:12 | Обновлено 16 октября 2022, 17:13
116
0
Интер – Салернитана – 2:0. Красивый гол Лаутаро. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 16 октября, «Интер» в десятом туре Серии А дома уверенно обыграл «Салернитану» – 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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