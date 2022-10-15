Серия А. Влахович принес Ювентусу победу над Торино в дерби

Состоялись два стартовых матча в рамках десятого тура Серии А. «Ювентус» прервал серию неудач минимальной победой в туринском дерби. В другом поединке «Эмполи» в дуэли новичков Серии А с аналогичным счетом обыграл «Монцу».

«Торино» – «Ювентус» – 0:1

Гол: Влахович 75

«Торино» – Милинкович-Савич, Айна (Синго, 79), Родригес, Джиджи (Зима, 79), Схюрс, Лазаро, Линетти (Карамо, 78), Миранчук, Лукич, Радонич (Пеллегри, 70), Влашич.

«Ювентус» – Щенсны, Алекс Сандро, Данило, Бремер (Бонуччи, 52), Куадрадо, Костич, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кин (Милик, 73), Влахович (Паредес, 90).

Предупреждения: Линетти (60), Лазаро (90).

«Эмполи» – «Монца» – 1:0

Гол: Хаас 11

Удаление: Ровелла 90+5 (Монца)