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Торино
15.10.2022, FT 0 : 1
Ювентус
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Италия
15 октября 2022, 21:07 |
211
0

Серия А. Влахович принес Ювентусу победу над Торино в дерби

Команда Массимилиано Аллегри прервала череду неудач

15 октября 2022, 21:07 |
211
0
Серия А. Влахович принес Ювентусу победу над Торино в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два стартовых матча в рамках десятого тура Серии А. «Ювентус» прервал серию неудач минимальной победой в туринском дерби. В другом поединке «Эмполи» в дуэли новичков Серии А с аналогичным счетом обыграл «Монцу».

«Торино» «Ювентус» – 0:1
Гол: Влахович 75

«Торино» – Милинкович-Савич, Айна (Синго, 79), Родригес, Джиджи (Зима, 79), Схюрс, Лазаро, Линетти (Карамо, 78), Миранчук, Лукич, Радонич (Пеллегри, 70), Влашич.

«Ювентус» – Щенсны, Алекс Сандро, Данило, Бремер (Бонуччи, 52), Куадрадо, Костич, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кин (Милик, 73), Влахович (Паредес, 90).

Предупреждения: Линетти (60), Лазаро (90).

«Эмполи» – «Монца» – 1:0
Гол: Хаас 11
Удаление: Ровелла 90+5 (Монца)

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Источник Sport.ua
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