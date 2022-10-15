Шахтер - Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В 7-м туре УПЛ состоится матч «Шахтер» - «Динамо». Игра пройдет 16 октября, начало в 17:00. «Шахтер» с 13 очками занимает 2-е место, а у киевлян 9 пунктов и 8-е место.

Все самые яркие моменты матча доступны в режимі Live в Telegram Sport.ua