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Украина. Премьер лига15 октября 2022, 20:11 | Обновлено 15 октября 2022, 20:13
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Шахтер - Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Топ-матч тура УПЛ состоится 16 октября, начало в 17:00
15 октября 2022, 20:11 | Обновлено 15 октября 2022, 20:13
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В 7-м туре УПЛ состоится матч «Шахтер» - «Динамо». Игра пройдет 16 октября, начало в 17:00. «Шахтер» с 13 очками занимает 2-е место, а у киевлян 9 пунктов и 8-е место.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
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