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Лига Чемпионов
Виктория Пльзень
12.10.2022, FT 2 : 4
Бавария
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Лига чемпионов
13 октября 2022, 02:05 | Обновлено 13 октября 2022, 02:14
53
0

Виктория П – Бавария – 2:4. Четыре гола за тайм. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

13 октября 2022, 02:05 | Обновлено 13 октября 2022, 02:14
53
0
Виктория П – Бавария – 2:4. Четыре гола за тайм. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 октября в 4-м туре Лиги чемпионов «Бавария» на выезде переиграла «Викторию» Пльзень (4:2), забив 4 гола за первый тайм.

Немецкий клуб досрочно вышел в плей-офф, набрав 12 очков из 12. Чешская команда пока идет без набранных очков.

Лига чемпионов. Группа C

4-й тур, 12 октября

Виктория Пльзень (Чехия) – Бавария (Германия) – 2:4

Голы: Влканова, 62, Климент, 75 – Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35.

Видеообзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Климент (Виктория Пльзень).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Влканова (Виктория Пльзень).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
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Источник Sport.ua
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