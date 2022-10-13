Виктория П – Бавария – 2:4. Четыре гола за тайм. Видео голов и обзор матча

12 октября в 4-м туре Лиги чемпионов «Бавария» на выезде переиграла «Викторию» Пльзень (4:2), забив 4 гола за первый тайм.

Немецкий клуб досрочно вышел в плей-офф, набрав 12 очков из 12. Чешская команда пока идет без набранных очков.

Лига чемпионов. Группа C

4-й тур, 12 октября

Виктория Пльзень (Чехия) – Бавария (Германия) – 2:4

Голы: Влканова, 62, Климент, 75 – Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35.

Видеообзор матча