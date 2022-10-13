Лига Чемпионов
12.10.2022, FT 2 : 4
Лига чемпионов13 октября 2022, 02:05 | Обновлено 13 октября 2022, 02:14
53
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Виктория П – Бавария – 2:4. Четыре гола за тайм. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
13 октября 2022, 02:05 | Обновлено 13 октября 2022, 02:14
53
0
12 октября в 4-м туре Лиги чемпионов «Бавария» на выезде переиграла «Викторию» Пльзень (4:2), забив 4 гола за первый тайм.
Немецкий клуб досрочно вышел в плей-офф, набрав 12 очков из 12. Чешская команда пока идет без набранных очков.
Лига чемпионов. Группа C
4-й тур, 12 октября
Виктория Пльзень (Чехия) – Бавария (Германия) – 2:4
Голы: Влканова, 62, Климент, 75 – Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35.
Видеообзор матча
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Климент (Виктория Пльзень).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Влканова (Виктория Пльзень).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
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