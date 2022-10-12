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  4. Аллегри решил закрыть игроков Ювентуса на базе
Италия
12 октября 2022, 12:30 |
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2

Аллегри решил закрыть игроков Ювентуса на базе

Главный тренер пытается вывести команду из кризиса

12 октября 2022, 12:30 |
350
2
Аллегри решил закрыть игроков Ювентуса на базе
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Вчера «Ювентус» в четвертом туре Лиги чемпионов на выезде сенсационно проиграл «Маккаби» Хайфа со счетом 0:2. После этого в СМИ еще активнее заговорили об отставке главного тренера команды Массимилиано Аллегри, хотя президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что тренер останется.

При этом Аллегри решил пойти на радикальные шаги для того, чтобы вывести команду из кризиса. В ближайшие дни команда будет тренироваться в закрытом режиме, не покидая клубную базу.

В таком режиме «Ювентус» будет работать до ближайшего матча Серии А против «Торино», который пройдет в субботу, 15 октября.

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Массимилиано Аллегри Ювентус
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Источник Football-Italia
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Комментарии 2
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Ivan Vismutenko
В районе ящур
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+1
VikyKrasotulechka90
лучше Алегри закройте где то.. физрук уже поднадоел всем...
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0
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