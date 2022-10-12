ITF12 октября 2022, 07:15 |
29
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Володько проиграла матч одиночного разряда на турнире в Лас-Вегасе
Украинка продолжит борьбу на турнире в парном разряде
12 октября 2022, 07:15 |
29
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Украинская теннисистка Катерина Володько завершила выступления на 60-тысячнике ITF в Лас-Вегасе.
В матче первого круга украинка уступила Анжелике Исаевой.
Лас-Вегас. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Анжелика Исаева – 6:1, 4:6, 3:6
Катерина продолжит борьбу на турнире в парном разряде.
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