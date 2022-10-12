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  4. Володько проиграла матч одиночного разряда на турнире в Лас-Вегасе
ITF
12 октября 2022, 07:15 |
29
0

Володько проиграла матч одиночного разряда на турнире в Лас-Вегасе

Украинка продолжит борьбу на турнире в парном разряде

12 октября 2022, 07:15 |
29
0
Володько проиграла матч одиночного разряда на турнире в Лас-Вегасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько завершила выступления на 60-тысячнике ITF в Лас-Вегасе.

В матче первого круга украинка уступила Анжелике Исаевой.

Лас-Вегас. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Анжелика Исаева – 6:1, 4:6, 3:6

Катерина продолжит борьбу на турнире в парном разряде.

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Катерина Володько (Бондаренко) Анжелика Исаева ITF Лас-Вегас
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Источник Sport.ua
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