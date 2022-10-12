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12.10.2022 19:45 - : -
Аякс
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Лига чемпионов
12 октября 2022, 01:21 |
32
0

Наполи – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Есть ли жизнь после разгрома?

12 октября 2022, 01:21 |
32
0
Наполи – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 октября, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу в рамках группы A, в котором сыграют итальянский «Наполи» и амстердамский «Аякс». Стартовый свисток французского рефери Феликса Цвайера из Берлина прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Наполи


Если бы Лучано Спаллетти лишь этим летом возглавил неаполитанский «Наполи» и после этого команда под его руководством начала бы столь стремительно побеждать, то такой переход можно было бы сравнить с приобретением роскошного автомобиля. Однако создателем данного спорткара, который теперь рассекает по побережью Тирренского моря, является сам итальянский специалист, возглавивший «Партенопеи» посреди прошлого сезона. В итоге, «Наполи» сейчас возглавляет турнирную таблицу как в итальянской Серии A, так и в квартете Лиги чемпионов УЕФА, без особых шансов для преследователей изменить данную ситуацию.

У «южан» впереди еще будет матч против «Ливерпуля», по итогам которого они могут потерять лидерство в группе, что делает предстоящую игру еще более важной в турнирном плане. Добиться разгромного счета (6:1) на чужом поле – это одно, однако совсем другое – защитить этот успех перед родными болельщиками. Тем более, что соперники в этот раз приедут более подготовленными и обозленными. Впрочем, в этом сезоне в Неаполе, как ни странно, сумел сдержать хозяев поля только скромный «Лечче», в то время как тот же «Ливерпуль» потерпел не менее громкое фиаско (4:1). Свои четыре гола получили и футболисты «Кремонезе» (1:4) в последней игре «Наполи» на внутренней арене в минувшие выходные.

Аякс


Проблемы действующего чемпиона Нидерландов после ухода главного тренера Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» были на старте сезона заметны разве что во время матча за Суперкубок против ПСВ (3:5), тогда как сразу шесть поединков чемпионата после этого амстердамский «Аякс» выиграл будто бы на одном дыхании. Успех сопровождал футболистов Альфреда Схредера и в первом туре Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс» (4:0). На тот момент действительно казалось, что нас ждет очередная история успеха нидерландского коллектива на групповом этапе наиболее престижного европейского клубного турнира.

Однако уже в гостевом матче против «Ливерпуля» «Аякс» потерпел первое поражение (1:2), после чего его с таким же счетом обыграл соперник днепровского «Днепра-1» по Лиге Европы УЕФА АЗ Алкмар в Ередивизи. Эти неудачи в конечном итоге оказались систематическими, и в последствии футболисты Схредера умудрились потерять очки даже в игре против скромного «Гоу Эхед Иглс» (1:1). И, уже в качестве вишенки на траурном пироге, произошел разгром имени «Наполи» перед родной публикой (1:6). «Аякс» на минувших выходных немного наверстал упущенное в игре против «Волендама» (4:2), однако есть все поводы полагать, что данный результат для амстердамцев не перерастет в нечто большее.

Ориентировочные составы


«Наполи»: Мерет – Руй, Ррахмани, Ким, Ди Лоренцо – Лоботка, Ангисса – Кварацхелия, Зьелински, Политано – Распадори.

«Аякс»: Пасвеер – Блинд, Бейсси, Тимбер, Ренсх – Тейлор, Альварес, Бергейс – Бергвейн, Кудус, Окампос.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева одержат уверенную победу. Нашей ставкой будет позиция – «Наполи» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.

4 октября, вторник

«Наполи» – «Аякс»
Брюгге. «Диего Армандо Марадона». 19:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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