Наполи – Аякс – 4:2. Неаполитанцы феерят в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
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В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Наполи» дома обыграл «Аякс» со счетом 4:2.
У хозяев голы забивали Ирвинг Лосано, Джакомо Распадори, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. А у гостей голы на счету Дэви Классена и Стивена Бергвейна.
«Наполи» набрал 12 очков из 12 возможных и обеспечил себе выход в плей-офф. Подопечные Лучано Спаллетти выиграли все 4 матча в группе А. «Аякс» с 3 очками идет на третьей позиции.
Лига чемпионов. Группа A
4-й тур, 12 октября
Наполи (Италия) – Аякс (Нидерланды) – 4:2
Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен), Осимхен, 89 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен)
ГОЛ! 1:0. Лосано, 4 мин.
ГОЛ! 2:0. Распадори, 16 мин.
ГОЛ! 2:1. Классен, 49 мин.
ГОЛ! 3:1. Кварацхелия, 62 мин (пен)
ГОЛ! 3:2. Бергвейн, 83 мин (пен)
ГОЛ! 4:2. Осимхен, 89 мин
События матча
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