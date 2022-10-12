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  4. Наполи – Аякс – 4:2. Неаполитанцы феерят в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Наполи
12.10.2022, FT 4 : 2
Аякс
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Лига чемпионов
12 октября 2022, 22:52 | Обновлено 12 октября 2022, 23:08
296
0

Наполи – Аякс – 4:2. Неаполитанцы феерят в ЛЧ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

12 октября 2022, 22:52 | Обновлено 12 октября 2022, 23:08
296
0
Наполи – Аякс – 4:2. Неаполитанцы феерят в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
ФК Наполи

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Наполи» дома обыграл «Аякс» со счетом 4:2.

У хозяев голы забивали Ирвинг Лосано, Джакомо Распадори, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. А у гостей голы на счету Дэви Классена и Стивена Бергвейна.

«Наполи» набрал 12 очков из 12 возможных и обеспечил себе выход в плей-офф. Подопечные Лучано Спаллетти выиграли все 4 матча в группе А. «Аякс» с 3 очками идет на третьей позиции.

Лига чемпионов. Группа A

4-й тур, 12 октября

Наполи (Италия) – Аякс (Нидерланды) – 4:2

Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен), Осимхен, 89 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен)

ГОЛ! 1:0. Лосано, 4 мин.

ГОЛ! 2:0. Распадори, 16 мин.

ГОЛ! 2:1. Классен, 49 мин.

ГОЛ! 3:1. Кварацхелия, 62 мин (пен)

ГОЛ! 3:2. Бергвейн, 83 мин (пен)

ГОЛ! 4:2. Осимхен, 89 мин

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Стевен Бергвейн (Аякс).
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Аякс).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
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Источник Sport.ua
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