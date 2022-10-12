В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Наполи» дома обыграл «Аякс» со счетом 4:2.

У хозяев голы забивали Ирвинг Лосано, Джакомо Распадори, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. А у гостей голы на счету Дэви Классена и Стивена Бергвейна.

«Наполи» набрал 12 очков из 12 возможных и обеспечил себе выход в плей-офф. Подопечные Лучано Спаллетти выиграли все 4 матча в группе А. «Аякс» с 3 очками идет на третьей позиции.

Лига чемпионов. Группа A

4-й тур, 12 октября

Наполи (Италия) – Аякс (Нидерланды) – 4:2

Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен), Осимхен, 89 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен)

ГОЛ! 1:0. Лосано, 4 мин.

ГОЛ! 2:0. Распадори, 16 мин.

ГОЛ! 2:1. Классен, 49 мин.

ГОЛ! 3:1. Кварацхелия, 62 мин (пен)

ГОЛ! 3:2. Бергвейн, 83 мин (пен)

ГОЛ! 4:2. Осимхен, 89 мин