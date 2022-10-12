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Лига Чемпионов
Наполи
12.10.2022, FT 4 : 2
Аякс
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Лига чемпионов
12 октября 2022, 21:47 | Обновлено 12 октября 2022, 22:24
244
1

Наполи набрал крейсерский ход: 4 победы из 4. Во второй раз повержен Аякс

Команда Лучано Спаллетти досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов

12 октября 2022, 21:47 | Обновлено 12 октября 2022, 22:24
244
1
Наполи набрал крейсерский ход: 4 победы из 4. Во второй раз повержен Аякс
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Наполи» дома обыграл «Аякс» со счетом 4:2.

У хозяев голы забивали Ирвинг Лосано, Джакомо Распадори, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. А у гостей голы на счету Дэви Классена и Стивена Бергвейна.

«Наполи» набрал 12 очков из 12 возможных и обеспечил себе выход в плей-офф. Подопечные Лучано Спаллетти выиграли все 4 матча в группе А. «Аякс» с 3 очками идет на третьей позиции.

Лига чемпионов. Группа A

4-й тур, 12 октября

Наполи (Италия) – Аякс (Нидерланды) – 4:2

Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен), Осимхен, 89 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен)

Турнирная таблица

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Лига чемпионов Наполи - Аякс Наполи Аякс Лучано Спаллетти Ирвинг Лосано Джакомо Распадори Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен Дэви Классен Стивен Бергвейн
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Источник Sport.ua
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Veter
Я уже думал что Витёк с белой головой снимет с себя не только маску и футболку, но и трусы, когда он украл мяч и забил 4-й гол.
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