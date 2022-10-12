Наполи набрал крейсерский ход: 4 победы из 4. Во второй раз повержен Аякс
Команда Лучано Спаллетти досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Наполи» дома обыграл «Аякс» со счетом 4:2.
У хозяев голы забивали Ирвинг Лосано, Джакомо Распадори, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. А у гостей голы на счету Дэви Классена и Стивена Бергвейна.
«Наполи» набрал 12 очков из 12 возможных и обеспечил себе выход в плей-офф. Подопечные Лучано Спаллетти выиграли все 4 матча в группе А. «Аякс» с 3 очками идет на третьей позиции.
Лига чемпионов. Группа A
4-й тур, 12 октября
Наполи (Италия) – Аякс (Нидерланды) – 4:2
Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен), Осимхен, 89 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен)
Турнирная таблица
FULL TIME! 💪— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) October 12, 2022
⚽️ #NapoliAjax 4-2
🏆 #UCL
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/JEL4rTEaC8
Defeat in Naples. pic.twitter.com/He2vZa6US3— AFC Ajax (@AFCAjax) October 12, 2022
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