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Лига Чемпионов
Милан
11.10.2022, FT 0 : 2
Челси
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Лига чемпионов
12 октября 2022, 00:59 | Обновлено 12 октября 2022, 01:03
121
1

Милан – Челси – 0:2. Синих уже не остановить. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

12 октября 2022, 00:59 | Обновлено 12 октября 2022, 01:03
121
1
Милан – Челси – 0:2. Синих уже не остановить. Видео голов и обзор матча
Twitter. ФК Челси

Вчера, 11 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе Е между лондонским «Челси» и итальянским «Миланом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа Е

«Милан» – «Челси» – 0:2

Голы: Жоржиньо, 21, Обамеянг, 34

Удаление: Томори, 18

ГОЛ! 0:1 Жоржиньо, 21 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Обамеянг, 34 мин.

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Челси).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
18’
Игрок команды Милан получает красную карточку.
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Лига чемпионов Челси Милан Милан - Челси видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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