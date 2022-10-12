Лига чемпионов12 октября 2022, 00:59 | Обновлено 12 октября 2022, 01:03
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Милан – Челси – 0:2. Синих уже не остановить. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов
12 октября 2022, 00:59 | Обновлено 12 октября 2022, 01:03
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Вчера, 11 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе Е между лондонским «Челси» и итальянским «Миланом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.
Лига чемпионов. 4-й тур
Группа Е
«Милан» – «Челси» – 0:2
Голы: Жоржиньо, 21, Обамеянг, 34
Удаление: Томори, 18
ГОЛ! 0:1 Жоржиньо, 21 мин. (пен.)
ГОЛ! 0:2 Обамеянг, 34 мин.
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Челси).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
18’
Игрок команды Милан получает красную карточку.
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