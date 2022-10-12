Милан – Челси – 0:2. Синих уже не остановить. Видео голов и обзор матча

Вчера, 11 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе Е между лондонским «Челси» и итальянским «Миланом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа Е

«Милан» – «Челси» – 0:2

Голы: Жоржиньо, 21, Обамеянг, 34

Удаление: Томори, 18

ГОЛ! 0:1 Жоржиньо, 21 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Обамеянг, 34 мин.