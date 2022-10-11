Во вторник, 11 октября пройдет вторая очная встреча двух записных фаворитов группы Е Лиги чемпионов – «Милан» примет «Челси». Несмотря на фаворитский статус на бумаге, высока вероятность того, что в плей-офф из этой пары пройдет только кто-то один. И предстоящий поединок в Милане на «Сан-Сиро» может дать ответ на вопрос кто именно.

«Милан»

Первый поединок в Лондоне в прошлую среду «Милан» без шансов проиграл – 0:3. Такой исход был вполне закономерен, учитывая эпидемию травм в стане чемпионов Италии. За неделю ситуация не изменилась – Симон Кьер, Давиде Калабрия, Алессандро Флоренци, Майк Меньян, Златан Ибрагимович, Алексис Салемакерс и Шарль Де Кетеларе по-прежнему в лазарете.

Несмотря на все проблемы, «Милан» в субботу в важнейшем матче Серии А дома обыграл «Ювентус» 2:0. Игровые проблемы «Старой синьоры» оказались более глубокими, чем кадровые проблемы «Милана». Однако теперь в матче против «Челси» у команды Стефано Пиоли уже нет права на ошибку – поражение поставит «Милан» на грань вылета из Лиги чемпионов.

«Челси»

Что касается «Челси», то после смены главного тренера ситуация для «Синих» постепенно налаживается. Победа над «Миланом» стала для подопечных Грэма Поттера первой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, и при этом сразу же вывела «Челси» на второе место в группе. Ничья в ответном матче против «Милана» позволит «Пенсионерам» сохранить поул-позицию в противостоянии с чемпионами Италии, закрепив преимущество по очным встречам.

На выходных «Челси» поправил и свое турнирное положение в АПЛ. Победа над «Вулверхэмптоном» со счетом 3:0 стала для подопечных Грэма Поттера третьей подряд в национальном первенстве и позволила подняться на четвертое место в турнирной таблице. Кадровая ситуация в «Челси» намного лучше, чем в «Милане» – травмирован только дорогостоящий новичок Уэсли Фофана.

История встреч

Предстоящий матч станет седьмым официальным в истории между «Миланом» и «Челси». Поединок недельной давности вывел «Синих» вперед в очном противостоянии – две победы против одной. Ровно половина матчей, 3 из 6, завершились вничью. Разница голов также в пользу «Челси» – 8:5.

Прогноз на противостояние

Победа «Челси» недельной давности в Лондоне дала некую уверенность в том, что на «Сан-Сиро» команде Грэма Поттера по силам как минимум не проиграть. Наша ставка – Х2, коэффициент – 1,41.

11 октября, вторник