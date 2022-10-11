Челси снова обыграл Милан, РБ Зальцбург расписал мировую с Динамо Загреб

Сегодня, 11 октября, состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов в группе E.

Лондонский «Челси» комфортно обыграл «Милан» со счетом 2:0. Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори на 18-й минуте получил красную карточку, после чего итальянцы сразу пропустили – на 21-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти. Но на этом «Челси» не остановился и уже на 34-й минуте игры Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество лондонцев.



Отметим, что неделей ранее «синие» не оставили шансов итальянцам в Англии.

В параллельном матче сыграли «Динамо» Загреб и «РБ Зальцбург». Команды расписали мировую. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Челси» с семью очками является единоличным лидером группы, а «РБ Зальцбург» с шестью расположился на второй позиции. Третье и четвертое место делят «Милан» и «Динамо» Загреб, у них по 4 очка.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа Е

«Милан» – «Челси» – 0:2

Голы: Жоржиньо, 21 (пен.), Обамеянг, 34

«Динамо» Загреб – «РБ Зальцбург» – 1:1

Голы: Любичич, 40 – Зайвальд, 12