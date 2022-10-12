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Лига Чемпионов
Динамо Загреб
11.10.2022, FT 1 : 1
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
12 октября 2022, 02:35 | Обновлено 12 октября 2022, 02:44
23
0

Динамо Загреб – РБ Зальцбург – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

12 октября 2022, 02:35 | Обновлено 12 октября 2022, 02:44
23
0
Динамо Загреб – РБ Зальцбург – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

​В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Динамо» Загреб и «РБ Зальцбург» сыграли вничью (1:1).

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа E

4-й тур, 11 октября

Динамо Загреб (Хорватия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:1

Голы: Любичич, 40 – Зайвальд, 12

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Зайвальд, 12 мин

ГОЛ! 1:1. Любичич, 40 мин.

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Любичич (Динамо Загреб).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Зайвальд (РБ Зальцбург).
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Лига чемпионов Динамо Загреб Ред Булл Зальцбург видео голов и обзор Роберт Любичич Николас Зайвальд
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Источник Sport.ua
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