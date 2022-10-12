Лига Чемпионов
11.10.2022, FT 1 : 1
Лига чемпионов12 октября 2022, 02:35 | Обновлено 12 октября 2022, 02:44
23
0
Динамо Загреб – РБ Зальцбург – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
12 октября 2022, 02:35 | Обновлено 12 октября 2022, 02:44
23
0
В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Динамо» Загреб и «РБ Зальцбург» сыграли вничью (1:1).
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Группа E
4-й тур, 11 октября
Динамо Загреб (Хорватия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:1
Голы: Любичич, 40 – Зайвальд, 12
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Зайвальд, 12 мин
ГОЛ! 1:1. Любичич, 40 мин.
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Любичич (Динамо Загреб).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Зайвальд (РБ Зальцбург).
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