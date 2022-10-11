Копенгаген – Ман Сити – 0:0. Как Марез не забил пенальти. Видеообзор матча

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0).

На 25-й минуте пенальти для горожан не реализовал Рияд Марез. А на 30-й минуте красную карточку получил защитник Серхио Гомес и оставил команду в меньшинстве. Форвард Эрлинг Холанд оставался весь матч в запасе у гостей.

Лига чемпионов. Группа G

4-й тур, 11 октября

Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0

Незабитый пенальти: Марез, 25.

Удаление: Серхио Гомес, 30.