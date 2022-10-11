Лига Чемпионов
11.10.2022, FT 0 : 0
Лига чемпионов11 октября 2022, 22:35 | Обновлено 11 октября 2022, 22:41
491
0
Копенгаген – Ман Сити – 0:0. Как Марез не забил пенальти. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
11 октября 2022, 22:35 | Обновлено 11 октября 2022, 22:41
491
0
В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0).
На 25-й минуте пенальти для горожан не реализовал Рияд Марез. А на 30-й минуте красную карточку получил защитник Серхио Гомес и оставил команду в меньшинстве. Форвард Эрлинг Холанд оставался весь матч в запасе у гостей.
Лига чемпионов. Группа G
4-й тур, 11 октября
Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0
Незабитый пенальти: Марез, 25.
Удаление: Серхио Гомес, 30.
События матча
30’
Серхио Гомес (Ман Сити) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 октября 2022, 22:30 0
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 11 октября 2022, 16:21 7
Форвард только летом подписал новый контракт
Футбол | 11.10.2022, 04:39
Футбол | 11.10.2022, 03:41
Футзал | 11.10.2022, 20:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.10.2022, 21:42 2
10.10.2022, 05:15 9
11.10.2022, 00:01 7
11.10.2022, 11:12 4
10.10.2022, 15:10 1
10.10.2022, 16:19 3
10.10.2022, 12:40
09.10.2022, 23:59 2