Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Копенгаген – Ман Сити – 0:0. Как Марез не забил пенальти. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
Копенгаген
11.10.2022, FT 0 : 0
Ман Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 октября 2022, 22:35 | Обновлено 11 октября 2022, 22:41
491
0

Копенгаген – Ман Сити – 0:0. Как Марез не забил пенальти. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

11 октября 2022, 22:35 | Обновлено 11 октября 2022, 22:41
491
0
Копенгаген – Ман Сити – 0:0. Как Марез не забил пенальти. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0).

На 25-й минуте пенальти для горожан не реализовал Рияд Марез. А на 30-й минуте красную карточку получил защитник Серхио Гомес и оставил команду в меньшинстве. Форвард Эрлинг Холанд оставался весь матч в запасе у гостей.

Лига чемпионов. Группа G

4-й тур, 11 октября

Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0

Незабитый пенальти: Марез, 25.

Удаление: Серхио Гомес, 30.

События матча

30’
Серхио Гомес (Ман Сити) получает красную карточку.
По теме:
Шахтер – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
Президент Ювентуса: «Аллегри останется главным тренером команды»
Копенгаген пенальти удаление с поля Манчестер Сити Рияд Марез видео голов и обзор Лига чемпионов Серхио Гомес
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маккаби Х – Ювентус – 2:0. Борьба за ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11 октября 2022, 22:30 0
Маккаби Х – Ювентус – 2:0. Борьба за ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Маккаби Х – Ювентус – 2:0. Борьба за ЛЕ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

СМИ: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ уже в январе
Футбол | 11 октября 2022, 16:21 7
СМИ: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ уже в январе
СМИ: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ уже в январе

Форвард только летом подписал новый контракт

Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Футбол | 11.10.2022, 04:39
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Футбол | 11.10.2022, 03:41
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
Футзал | 11.10.2022, 20:55
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хватало вдобавок ко всем проблемам потерять еще и Бойко»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хватало вдобавок ко всем проблемам потерять еще и Бойко»
09.10.2022, 21:42 2
Футбол
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
10.10.2022, 05:15 9
Футбол
Французский баскетболист – о переходе в Зенит: «Мне абсолютно плевать»
Французский баскетболист – о переходе в Зенит: «Мне абсолютно плевать»
11.10.2022, 00:01 7
Баскетбол
Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
11.10.2022, 11:12 4
Футбол
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
10.10.2022, 15:10 1
Бокс
Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений
Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений
10.10.2022, 16:19 3
Теннис
Массированный удар террористов: более 80 ракет, повреждения, последствия
Массированный удар террористов: более 80 ракет, повреждения, последствия
10.10.2022, 12:40
Война
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
09.10.2022, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности