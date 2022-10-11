Во вторник, 11 октября, в Копенгагене на поле арене «Паркен», вместимостью 38 065 зрителей, состоится матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «Копенгаген» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Копенгаген

Датчане в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов занимают 4 место. Они в трех матчах набрали 1 очко (1 ничья, 2 поражения).

На старте кампании «львы» уступили в гостях дортмундской «Боруссии» со счетом 0:3. Далее последовала домашняя ничья 0:0 в противостоянии с «Севильей». А в крайнем на сегодня матче «Копенгаген» на поле «Манчестер Сити» потерпел крупное фиаско со счетом 0:5.

В то же время в национальном чемпионате дела у «Копенгагена» также идут не очень хорошо. В турнирной таблице Суперлиги он занимает 7 место – 16 очков после 12 матчей (5 побед, 1 ничья, 6 поражений). Отрыв от лидирующего «Норшелланна» составляет 8 пунктов. В минувший уик-энд (8 октября) «Копенгаген» на своем поле поделил очки с «Норшелланном» – ничья 1:1.

На данный момент у датчан имеется внушительный реестр травмированных – сразу 9 игроков имеют повреждения или проблемы со здоровьем. Это Аму, Бабакар, Вавро (под вопросом на игру), Зека, Карамоко, Корнелиус (под вопросом), Ойконому, Оскарссон и Фальк.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы – единоличный лидер квартета G Лиги чемпионов. Она в 3 матчах набрала максимум очков – 9-ть из девяти.

В стартовой игре турнира «Манчестер Сити» на выезде разбил «Севилью» со счетом 4:0. Затем он на своем поле переиграл «Боруссию» из Дортмунда – 2:1. А в последнем на сегодня туре также дома одержал разгромную победу над «Копенгагеном» (5:0), который через несколько часов проэкзаменует теперь и на его поле.

Параллельно с успехами в Лиге чемпионов «горожане» и в чемпионате Англии остаются на виду – они в таблице АПЛ вторые. В 9 матчах «Сити» набрал 23 очка (7 побед, 2 ничьи). Проигрывает он только лондонскому «Арсеналу», у которого 24 пункта. 8 октября подопечные Гвардиолы дома разгромили «Саутгемптон» – 4:0.

Ориентировочные составы

Копенгаген: Раян – Дикс, Вавро, Хочолава, Кристансен, Стаменич, Лерагер, Клаессон, Йоханнессон, Дарами, Корнелиус.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Рубен Диаш, Ляпорт, Гомес, Марез, Бернарду Силва, Гюндоган, Грилиш, Альварес, Холанд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.13 по линии Parimatch.

11 октября, вторник