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Лига Чемпионов
Копенгаген
11.10.2022, FT 0 : 0
Ман Сити
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Лига чемпионов
11 октября 2022, 21:48 | Обновлено 11 октября 2022, 22:40
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Марез не забил пенальти. Ман Сити вдесятером не сумел обыграть Копенгаген

Уже на 30-й минуте у гостей был удален Серхио Гомес

11 октября 2022, 21:48 | Обновлено 11 октября 2022, 22:40
1625
0
Марез не забил пенальти. Ман Сити вдесятером не сумел обыграть Копенгаген
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0).

На 25-й минуте пенальти для горожан не реализовал Рияд Марез.

А на 30-й минуте красную карточку получил защитник Серхио Гомес и оставил команду в меньшинстве.

Форвард Эрлинг Холанд оставался весь матч в запасе у гостей.

«Ман Сити» лидирует в группе G (10 очков), опережая «Боруссию» Д (6 пунктов). «Копенгаген» набрал 2 очка, а у «Севильи» лишь 1 балл.

Лига чемпионов. Группа G

4-й тур, 11 октября

Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0

Незабитый пенальти: Марез, 25.

Копенгаген: Грабара, Йелерт, Бойлесен, Хочолава (Дикс, 80), Лунд, Кристиансен, Лерагер, Стаменич (Мукайру, 90), Классон, Харальдссон (Йоуханнессон, 60), Дарами.

Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт (Аке, 88), Аканджи, Серхио Гомес, Гюндоган, де Брюйне (Бернарду Силва, 77), Грилиш (Фоден, 78), Родри, Марез (Рубен Диаш, 33), Альварес.

Предупреждения: Лунд, 36, Стаменич, 82 – Рубен Диаш, 90.

Удаление: Серхио Гомес, 30.

События матча

30’
Серхио Гомес (Ман Сити) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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