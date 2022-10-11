Марез не забил пенальти. Ман Сити вдесятером не сумел обыграть Копенгаген

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0).

На 25-й минуте пенальти для горожан не реализовал Рияд Марез.

А на 30-й минуте красную карточку получил защитник Серхио Гомес и оставил команду в меньшинстве.

Форвард Эрлинг Холанд оставался весь матч в запасе у гостей.

«Ман Сити» лидирует в группе G (10 очков), опережая «Боруссию» Д (6 пунктов). «Копенгаген» набрал 2 очка, а у «Севильи» лишь 1 балл.

Лига чемпионов. Группа G

4-й тур, 11 октября

Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0

Незабитый пенальти: Марез, 25.

Копенгаген: Грабара, Йелерт, Бойлесен, Хочолава (Дикс, 80), Лунд, Кристиансен, Лерагер, Стаменич (Мукайру, 90), Классон, Харальдссон (Йоуханнессон, 60), Дарами.

Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт (Аке, 88), Аканджи, Серхио Гомес, Гюндоган, де Брюйне (Бернарду Силва, 77), Грилиш (Фоден, 78), Родри, Марез (Рубен Диаш, 33), Альварес.

Предупреждения: Лунд, 36, Стаменич, 82 – Рубен Диаш, 90.

Удаление: Серхио Гомес, 30.