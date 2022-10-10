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Англия
10 октября 2022, 07:53 | Обновлено 10 октября 2022, 07:58
1153
0

Юрген КЛОПП: «Ливерпуль не участвует в чемпионской гонке»

Наставник «Ливерпуля» - о текущей турнирной ситуации у команды

10 октября 2022, 07:53 | Обновлено 10 октября 2022, 07:58
1153
0
Юрген КЛОПП: «Ливерпуль не участвует в чемпионской гонке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о шансах подопечных в нынешнем чемпионате Англии с учетом нынешнего положения команды в турнирной таблице.

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги мерсисайдцы в Лондоне проиграли 2:3 «Арсеналу». После этого фиаско «Ливерпуль» занимает 10 место, имея 10 очков после 8 матчей.

«Мы не участвуем в чемпионской гонке. Сейчас мы испытываем трудности, но должны продолжать двигаться дальше. Будем выходить на поле и сражаться.

Мы здесь не для того, чтобы мириться с ситуацией и вспоминать о прошлом сезоне», – заявил Клопп.

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Источник Sky Sports
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