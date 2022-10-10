Юрген КЛОПП: «Ливерпуль не участвует в чемпионской гонке»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о шансах подопечных в нынешнем чемпионате Англии с учетом нынешнего положения команды в турнирной таблице.

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги мерсисайдцы в Лондоне проиграли 2:3 «Арсеналу». После этого фиаско «Ливерпуль» занимает 10 место, имея 10 очков после 8 матчей.

«Мы не участвуем в чемпионской гонке. Сейчас мы испытываем трудности, но должны продолжать двигаться дальше. Будем выходить на поле и сражаться.

Мы здесь не для того, чтобы мириться с ситуацией и вспоминать о прошлом сезоне», – заявил Клопп.