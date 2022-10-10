Юрген КЛОПП: «Ливерпуль не участвует в чемпионской гонке»
Наставник «Ливерпуля» - о текущей турнирной ситуации у команды
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о шансах подопечных в нынешнем чемпионате Англии с учетом нынешнего положения команды в турнирной таблице.
В матче 10-го тура английской Премьер-лиги мерсисайдцы в Лондоне проиграли 2:3 «Арсеналу». После этого фиаско «Ливерпуль» занимает 10 место, имея 10 очков после 8 матчей.
«Мы не участвуем в чемпионской гонке. Сейчас мы испытываем трудности, но должны продолжать двигаться дальше. Будем выходить на поле и сражаться.
Мы здесь не для того, чтобы мириться с ситуацией и вспоминать о прошлом сезоне», – заявил Клопп.
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