Хуже давно не было. У Ливерпуля худший старт за последние 10 лет
Команда Юргена Клоппа нынче не убедительна
«Ливерпуль» в настоящий момент имеет худший старт в английской Премьер-лиге, начиная с сезона-2012/2013.
В 8 матчах текущей компании подопечные Юргена Клоппа набрали 10 очков. Это худший показатель мерсисайдцев за последние 10 лет. В сезоне-2012/2013 «Ливерпуль» также имел 10 очков после 8 игр.
В воскресенье, 9 октября, «Ливерпуль» на выезде проиграл «Арсеналу» со счетом 2:3.
В турнирной таблице АПЛ «красные» занимают 10 место. В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпулю» предстоит сыграть дома с «Манчестер Сити». Поединок состоится 16 октября.
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