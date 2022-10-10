Хуже давно не было. У Ливерпуля худший старт за последние 10 лет

«Ливерпуль» в настоящий момент имеет худший старт в английской Премьер-лиге, начиная с сезона-2012/2013.

В 8 матчах текущей компании подопечные Юргена Клоппа набрали 10 очков. Это худший показатель мерсисайдцев за последние 10 лет. В сезоне-2012/2013 «Ливерпуль» также имел 10 очков после 8 игр.

В воскресенье, 9 октября, «Ливерпуль» на выезде проиграл «Арсеналу» со счетом 2:3.

В турнирной таблице АПЛ «красные» занимают 10 место. В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпулю» предстоит сыграть дома с «Манчестер Сити». Поединок состоится 16 октября.