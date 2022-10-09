Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024

Сегодня в Германии состоялась жеребьевка отборочного цикла на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет в этой стране. Национальная сборная Украины при посеве была в третьей корзине, из-за чего могла оказаться как в пресловутой «группе смерти», так и в компании весьма комфортных соперников, решать свои задачи в матчах против которых было бы «делом техники».

Говоря объективно, нежелательных вариантов у нашей сборной было не так и много. Из первой корзины почти любой оппонент выглядел бы в противостояниях с «сине-желтыми» фаворитом, а вот из второй нам предпочтительнее было избежать встречи с Францией и Англией, а вот тягаться с остальными за вторую позицию в группе, дающую прямую путевку на Евро-2024, выглядело задачей вполне решаемой. Увы, но 20%-ная вероятность плохого жребия, касающаяся вариантов из второй корзины, в итоге и стала судьбоносной для сборной Украины.

Нашими оппонентами по отбору на Евро-2024 стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта. Давайте пройдемся по каждому из них…

ИТАЛИЯ

Сборная Италии была представлена в первой корзине, откуда нам с высокой долей вероятности мог достаться один из грандов континентального футбола. «Повезло» нарваться на действующего чемпиона Европы, коим итальянцы являются с лета 2021 года, когда была проведена отложенная из-за ковида финальная часть Евро-2020.

Главный тренер. С мая 2018 года итальянскую футбольную сборную возглавляет известный местный специалист Роберто Манчини. Он был назначен после того, как прежний экс-коуч национальной команды Италии Джампьеро Вентура вместе с подопечными сенсационно провалился в отборе на ЧМ-2018, финальную часть которого апеннинцы были вынуждены пропустить всего во второй раз в истории (до этого итальянцы впервые не смогли квалифицироваться на ЧМ-1958, состоявшийся в Швеции).

Под руководством Манчини Италия смогла квалифицироваться на Евро-2020, где выступила очень мощно и эффективно. Из семи проведенных на турнире поединков подопечные Манчини выиграли пять, а еще в двух сыграли вничью. В финальной встрече итальянцы сумели в серии пенальти вырвать трофей из рук англичан, проводивших решающий поединок на родном «Уэмбли».

Интересно, что еще накануне финальной части Евро-2020 Итальянская федерация футбола продлила контракт с Манчини до 2026 года. И пускай команда потерпела второе кряду фиаско в попытке пробиться в финальную часть чемпионата мира, отставки тренера не последовало, а сам он недавно заявил о цели выиграть ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Последние матчи и отборочный цикл на ЧМ-2022. Как уже упоминалось выше, сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира в Катар, который состоится в концовке нынешнего года. Команда Манчини сенсационно финишировала второй в группе, пропустив вперед Швейцарию, а в плей-офф уже на стадии полуфинала не менее сенсационно проиграла Северной Македонии (0:1), которой путевку в Катар в решающей схватке не позволили добыть португальцы (0:2).

Что касается Лиги наций, все матчи групповой стадии которой проходили в нынешнем году, то здесь итальянцы оказались куда более успешны. Они угодили в «группу смерти» с Германией, Англией и Венгрией, и набрали в ней 11 очков, чего хватило для первого места и выхода в финальную стадию, розыгрыш которой состоится в июне следующего года.

История выступлений на чемпионатах Европы. Итальянцы сыграли на 10 из 16 проведенных к настоящему моменту континентальных первенствах. В дебютном турнире команда участия не принимала, а в 1964, 1972, 1976 и 1992 годах не смогла пройти квалификацию. После того итальянцы сыграли на семи чемпионатах Европы кряду, причем в четырех последних розыгрышах не опускались ниже четвертьфинала.

В активе Италии две победы на чемпионатах Европы – в 1968 и 2020 годах. Также команда дважды добиралась до финала (в 2000 и 2012 годах), но проигрывала оппонентам.

Состав и тактика. В Лиге А Лиги наций сборная Италии была одной из наиболее молодых команд с точки зрения среднего возраста игроков, выходивших на поле – 25,7 лет, как и у англичан, игравших с ними вместе, а также угодивших ныне в одну группу в отборе на Евро-2024. Манчини в последнее время пытается максимально безболезненно проводить омоложение состава, что стало актуальной проблемой после того, как ряд легендарных ветеранов объявили о завершении карьеры.

Молодыми лидерами нынешнего коллектива являются 23-летний голкипер Джанлуиджи Доннарумма из «Пари Сен-Жермен», 25-летний хавбек Николо Барелла из «Интера», его одноклубник 23-летний центрбек Алессандро Бастони, а также 22-летний опорник «Милана» Сандро Тонали, 22-летний форвард «Наполи» Джакомо Распадори и 23-летний нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка, на которых однозначно будет делаться ставка в ближайшем будущем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Скамакка

При Манчини итальянцы предпочитают играть по схеме 4-3-3, но также могут переходить и на трех центральных защитников. В последнем случае расстановка может характеризоваться как 3-5-2 или 5-3-2, в зависимости от ситуации и тактической составляющей.

Матчи против Украины. Всего сборная Украины сыграла против Италии 8 матчей. К настоящему моменту статистика противостояний – на стороне апеннинцев, у которых 6 побед при 2 ничьих. Самое большое поражение украинцам Италия нанесла в 1/4 финала ЧМ-2006, когда счет на табло был 3:0.

АНГЛИЯ

Из второй корзины Украине досталась сборная Англии – команда, которая на последнем розыгрыше чемпионата Европы добралась до финала, где лишь в серии пенальти уступила триумфаторам итальянцам…

Главный тренер. Наставником англичан с сентября 2016 года является Гарет Саутгейт. Этот специалист ранее был коучем «Мидлсбро», затем выступал координатором молодежных команд и возглавлял молодежную сборную Англии.

При Саутгейте сборная Англии сделала значительный шаг вперед с точки зрения качества выступления на серьезных турнирах. В частности, на ЧМ-2018 англичане дошли до полуфинала и в итоге заняли четвертое место в итоговой классификации, а на Евро-2020 вышли в финал. Причем на последнем континентальном первенстве Англия, как и Италия, из семи матчей выиграла пять, а в двух сыграла вничью, поэтому вполне справедливо, что судьбу трофея решило лишь мастерство футболистов в исполнении 11-метровых ударов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Действующий контракт Саутгейта с Футбольной ассоциацией рассчитан до конца 2024 года, но после неудачного выступления в Лиге наций, в прессе все активнее и активнее циркулируют слухи о том, что Гарет может быть уволен уже после финальной части ЧМ-2022 в Катаре…

Последние матчи и отборочный цикл на ЧМ-2022. В отличие от итальянцев, у которых возникли проблемы с финишированием на первом месте в отборочной группе на ЧМ-2022, дающей прямую путевку на мундиаль, Англия не испытала с этим никаких проблем. «Три льва» в 10 матчах добыли 8 побед при 2 ничьих, и на 6 очков обошли занявшую второе место Польшу.

В Лиге наций англичане, наоборот, выступили крайне неудачно. Попав в одну группу с Италией, Германией и Венгрией, подопечные Саутгейта сенсационно оказались последними в квартете, причем в 6 поединках не смогли добыть ни единой победы. По этой причине Англия следующий розыгрыш Лиги наций проведет в более низкой Лиге В.

История выступлений на чемпионатах Европы. Как и Италия, сборная Англии сыграла на 10 из 16 сыгранных финальных стадиях чемпионатов Европы. Не было «родоначальников футбола» только на премьерном первенстве в 1960 году, когда островитяне не принимали в нем участие, а также на турнирах в 1964, 1972, 1976 и 2008 годах, когда не смогли пройти квалификацию.

Побеждать на континентальной первенстве доселе Англии не удавалось. Наивысшим достижением «трех львов» является финал минувшего розыгрыша…

Состав и тактика. Нынешний состав сборной Англии не только изобилует звездами первой величины, но еще и являет собой в целом очень хорошее сочетание молодости и опыта. На ряду с возрастными Джорданом Хендерсоном, Кайлом Уокером, Кираном Триппьером, в распоряжении Саутгейта есть молодые Джуд Беллингем, Букайо Сака, Рис Джеймс, Фил Фоден, Мейсон Маунт и другие, за которыми однозначно будущее английского футбола.

Капитаном и лидером атак английской сборной является 29-летний форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, у которого впечатляющая статистика результативности за национальную команду – 51 забитый мяч в 75 поединках.

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Играть англичане предпочитают с современными вариациями тактических схем – 4-3-3 и 3-5-2. Также Саутгейт ранее активно применял расстановку 4-2-3-1, но в поединках с номинально менее сильными оппонентами он предпочитает давать фланговым нападающим возможность действовать значительно ближе к воротам соперника.

Матчи против Украины. Против англичан сборная Украины провела 8 матчей, и, как и в случае с итальянцами, статистика в них вовсе не в пользу «сине-желтых». Англия выиграла 5 матчей, в 2-х фиксировалась ничья, а единственный раз, когда украинцы победили датирован 10 октября 2009 года, когда подопечные тогда еще Алексея Михайличенко на «Днепр-Арене» добыли минимальную «викторию» со счетом 1:0.

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Оппонентом, которого выбрал жребий для сборной Украины из четвертой корзины посева в жеребьевке квалификации Евро-2024 стала национальная команда Северной Македонии, с которой «сине-желтые» имели возможность не так давно играть – в финальной части Евро-2020…

Главный тренер. После финальной части Евро-2020 главным тренером Северной Македонии был назначен местный специалист Благоя Милевски. Ему 51 год, и большую часть тренерской карьеры он провел на родине. Начинал Милевски с роли ассистента главного тренера в «Вардаре», впоследствии став полноценным наставником этой команды и в течение недолгого этапа выполнял функции координатора молодежной академии.

С 2014 по 2018 годы Милевски был главным тренером сборной Северной Македонии U-21, а затем принял приглашение от израильского «Ашдода». Там провел лишь 10 матчей, а затем был уволен, и вскоре вернулся на прежнюю должность – коучем северомакедонской «молодежки». С 1 августа 2021 года Благоя Милевски является главным тренером национальной сборной Северной Македонии, имея на руках контракт, сроки которого руководством тамошнего футбола не афишируются.

Последние матчи и отборочный цикл на ЧМ-2022. В отборе на ЧМ-2022 Северная Македония угодила в группу J, где выступила весьма удачно. Команда заняла вторую строчку, сразу после Германии, причем сенсационно обыграла немцев на их поле еще в марте минувшего года со счетом 2:1. Это поражение стало для Бундестим единственной потерей очков в 10 матчах квалификации… В плей-офф отбора Северная Македония, как уже упоминалось выше, не менее сенсационно выбила итальянцев (1:0), но затем не смогла в решающей схватке что-либо противопоставить Португалии (0:2).

В Лиге наций в рамках группы С4 балканцы не отличились ничем выдающимся. Подопечные Милевски финишировали лишь третьими, обойдя скромный Гибралтар, но пропустив вперед Грузию и Болгарию.

История выступлений на чемпионатах Европы. С 1960 по 1992 год Северная Македония являлась частью Югославии, а потому не имела возможности самостоятельно пробиться в финальную часть чемпионатов Европы. После обретения независимости футболисты этой страны многократно участвовали в квалификации, но в финальную часть Евро смогли пробиться только на прошлый розыгрыш, когда число участников было увеличено с 16 до 24.

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Примечательно, что Северная Македония на Евро-2020 была в одной группе с Украиной. Тогда подопечные Андрея Шевченко обыграли балканцев со счетом 2:1, выйдя в плей-офф с третьего места в группе, в то время как Северная Македония финишировала последней – с тремя поражениями в трех матчах.

Состав и тактика. После Евро-2020 завершил карьеру легендарный форвард сборной Северной Македонии Горан Пандев, на счету которого 122 матча на уровне национальной команды и 39 забитых мячей.

Ныне ключевой фигурой в составе сборной Северной Македонии является 23-летний атакующий полузащитник «Наполи» Элиф Элмаз. Он является воспитанником северомакедонской команды «Работнички», откуда летом 2017 года за 180 тысяч евро перешел в «Фенербахче», а уже через два года за 16,2 миллионов евро перебрался в «Наполи», где и выступает по сей день. В активе Элмаза, чья текущая оценочная стоимость равна 24 миллионам евро, 44 матча и 9 забитых мячей за национальную сборную.

Также в составе сборной Северной Македонии стоит выделять 27-летнего центрбека «Ворсклы» Джоко Зайкова, имеющего 19 матчей и 1 забитый мяч в национальной команде.

Милевски в 2022 году предпочитал с национальной командой играть, используя две тактические расстановки – 4-2-3-1 и 3-4-1-2. Первую балканцы, как правило, задействовали в домашних матчах, а вторую – в выездных. Интересно и то, что в Лиге С Лиги наций Северная Македония оказалась третьей по числу ударов по воротам соперников (88), а также второй – по количеству попаданий в офсайды (16). А вот забитых мячей у балканцев оказалось в активе не так и много – лишь 7…

Матчи против Украины. Северная Македония 5 раз играла против национальной команды Украины. Статистика в этом противостоянии на нашей стороне – 3 победы при 1 ничьей и 1 поражении, которое произошло в приснопамятном товарищеском матче в 2004 году, когда «сине-желтые» проиграли 0:1, а их звездный форвард Андрей Шевченко отметился скандальной выходкой, преждевременно покинув поле в концовке первого тайма и бросив футболку на поле. Впоследствии Шевченко объяснил свой поступок тем, что соперник специально ударил его в лицо, повредив два передних зуба, на что никак не среагировал арбитр.

МАЛЬТА

Наконец, из пятой корзины в группу С попала Мальта – сборная, которую в футболе часто называют одним из европейских «карликов», как с точки зрения размера государства, которое она представляет, так и с точки зрения непосредственных спортивных достижений…

Главный тренер. 30 декабря 2019 года сборную Мальты возглавил итальянский наставник Девис Манджа. Этот специалист никогда не играл в футбол на серьезном уровне, но с 1994 года занимается тренерством. Длительное время Манджа работал на родине с различными юношескими командами, после чего ему поступили предложения возглавить малоизвестные профессиональные коллективы, а в 2011 году Девис получил первый серьезный шанс – работу в Серии А во главе «Палермо». Что правда, надолго задержаться на топ-уровне коучу не удалось, и после 16 поединков его отправили в отставку.

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После «Палермо» Манджа тренировал сборную Италии U-21, а затем – «Специю», «Бари», «Асколи» и румынскую «Университатю» из Крайовы, ставшую его первым заграничным опытом. Со сборной Мальты Девис Манджа изначально подписал контракт со сроком действия до конца 2023 года, то есть с прицелом на весь отборочный цикл к Евро-2024.

Последние матчи и отборочный цикл на ЧМ-2022. Сборная Мальты финишировала последней в отборочной группе Н на ЧМ-2022. В 10 поединках островитяне добыли одну победу при двух ничьих и семи поражениях. На своем поле Мальте удалось обыграть Кипр (3:0), с которым она также сыграла удачно на выезде – ничья 2:2, а еще отняла на выезде очки у команды Словакии (2:2).

В Лиге наций Мальта выступала в группе D2, и оказалась второй, пропустив вперед Эстонию, но опередив Сан-Марино. Собственно, прибалтам оба поединка мальтийцы проиграли, а вот другого футбольного карлика, наоборот, дважды смогли одолеть.

История выступлений на чемпионатах Европы. Мальта никогда не играла в финальных частях чемпионата Европы. Более того, в 11 отборочных циклах на этот турнир эта команда ни разу не финишировала выше последнего места в группе, хотя и добыла несколько побед – над сборной Греции 2:0 (отбор на Евро-1976), сборной Исландии 2:1 (отбор на Евро-1984), сборной Венгрии 2:1 (отбор на Евро-2008) и сборной Фарерских островов 2:1 (отбор на Евро-2020)

Состав и тактика. Подавляющее большинство игроков, вызываемых в национальную сборную Мальты, играет за местные команды. Базовыми для сборной являются «Хибернианс», «Биркиркара», «Флориана», «Валетта» и «Хамрун Спартанс».

Капитаном и лидером команды является 29-летний уроженец французского Тулона Тедди Теума, выступающий на позиции центрального полузащитника. На клубном уровне этот футболист является игроком брюссельского «Юниона Сен-Жилуаз», где получает регулярную игровую практику, и в текущем сезоне может похвастаться приличными показателями – 15 поединков во всех турнирах, 5 забитых мячей и 5 результативных передач. В составе сборной Мальты Теума провел 25 поединков и забил 2 мяча.

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Стилистически Мальта предпочитает использовать трех центральных защитников. Наиболее актуальные схемы игры для этой команды – 3-4-3 и 3-4-1-2, а иногда островитяне пытаются наглухо закрыться расстановкой 5-4-1, которая, впрочем, не помогла им при оглушительном домашнем поражении от Хорватии (1:7) в рамках квалификации на ЧМ-2022.

Матчи против Украины. Сборная Украины провела лишь один товарищеский матч против Мальты. Состоялся он в июне 2017 года и завершился сенсационным поражением «сине-желтых» под руководством Андрея Шевченко – 0:1. Что правда, та игра не рассматривается ФИФА как официальная, потому как в ней был превышен лимит замен наставниками с обеих сторон.