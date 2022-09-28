Чемпионат мира28 сентября 2022, 19:29 |
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Роберто МАНЧИНИ: «Цель – выиграть ЧМ-2026 с Италией»
Тренер «Скуадры Адзурры» нацелен на титул
28 сентября 2022, 19:29 |
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своих целях на посту наставника «Скуадры Адзурры»:
«Моя цель с Италией – выиграть Чемпионат мира 2026 года в Северной Америке! Сборная открыта для всех игроков, даже для тех, кто вел себя плохо, если они извинятся перед другими».
Манчини возглавляет сборную Италии с весны 2018 года. С ним команда выиграла Евро-2020, но не пробилась на ЧМ-2022. Недавно Манчини вышел на третье место по победам в сборной Италии.
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