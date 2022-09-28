Роберто МАНЧИНИ: «Цель – выиграть ЧМ-2026 с Италией»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своих целях на посту наставника «Скуадры Адзурры»:

«Моя цель с Италией – выиграть Чемпионат мира 2026 года в Северной Америке! Сборная открыта для всех игроков, даже для тех, кто вел себя плохо, если они извинятся перед другими».

Манчини возглавляет сборную Италии с весны 2018 года. С ним команда выиграла Евро-2020, но не пробилась на ЧМ-2022. Недавно Манчини вышел на третье место по победам в сборной Италии.