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  4. Роберто МАНЧИНИ: «Цель – выиграть ЧМ-2026 с Италией»
Чемпионат мира
28 сентября 2022, 19:29 |
153
0

Роберто МАНЧИНИ: «Цель – выиграть ЧМ-2026 с Италией»

Тренер «Скуадры Адзурры» нацелен на титул

28 сентября 2022, 19:29 |
153
0
Роберто МАНЧИНИ: «Цель – выиграть ЧМ-2026 с Италией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своих целях на посту наставника «Скуадры Адзурры»:

«Моя цель с Италией – выиграть Чемпионат мира 2026 года в Северной Америке! Сборная открыта для всех игроков, даже для тех, кто вел себя плохо, если они извинятся перед другими».

Манчини возглавляет сборную Италии с весны 2018 года. С ним команда выиграла Евро-2020, но не пробилась на ЧМ-2022. Недавно Манчини вышел на третье место по победам в сборной Италии.

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Источник твиттер Николо Скиры
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