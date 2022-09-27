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Англия
27 сентября 2022, 16:52 | Обновлено 27 сентября 2022, 16:54
83
0

Саутгейт может покинуть сборную Англии после ЧМ-2022

Результаты команды тренера могут не спасти

27 сентября 2022, 16:52 | Обновлено 27 сентября 2022, 16:54
83
0
Саутгейт может покинуть сборную Англии после ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт может покинуть свой пост сразу после чемпионата мира-2022.

Сообщается, что решение о таком шаге рассматривает сам специалист. И он может не изменить его из-за результата, который покажет команда на мундиале в Катаре.

Напомним, накануне, 26 сентября, стало известно, что сборная Англии под руководством Саутгейта вылетела в дивизион В Лиги наций, сыграв в заключительном матче вничью 3:3 с командой Германии. Родоначальники футбола в розыгрыше не одержали ни одной победы – 3 ничьих и 3 поражения.

Ранее Саутгейт признался, что не боится увольнения из сборной Англии.

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