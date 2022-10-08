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08 октября 2022, 11:25 | Обновлено 08 октября 2022, 11:56
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Манчестер Сити – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Пепа Гвардиолы должна без проблем брать три очка

08 октября 2022, 11:25 | Обновлено 08 октября 2022, 11:56
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Манчестер Сити – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 октября, состоится поединок 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» примет «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Манчестер Сити

В минувшем сезоне команда Пепа Гвардиолы 8-й раз в истории стала чемпионом Англии. И все бы ничего, если бы не очередное фиаско на международной арене. В Лиге чемпионов, где «Манчестер Сити» традиционно считался едва ли не главным фаворитом, «горожане» проиграли в полуфинале мадридскому «Реалу» (4:3, 1:3).

В новом сезоне «Манчестер Сити» идет без поражений. В Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы лидируют, набрав максимальные 9 очков к экватору группового раунда, а в АПЛ идут вторыми с 20 баллами, полученными благодаря шести победам и двум ничейным исходам. Отставание от лондонского «Арсенала», который лидирует в чемпионате, составляет лишь одно очко.

Саутгемптон

Команда австрийского специалиста Ральфа Хазенхюттля прошлый сезон завершила ближе к зоне вылета, чем к еврокубковым позициям. 15 итоговое место в турнирной таблице и 40 очков – неплохой результат, однако болельщикам клуба, конечно же, хотелось бы большего. «Святые» последний раз выступали на международной арене в сезоне 2016/17, когда играли в групповом раунде Лиги Европы.

При нынешней конкуренции бороться за место в топ-7 в АПЛ «Саутгемптону» почти невозможно, но это вовсе не значит, что нет смысла ставить перед собой такую цель. После восьми сыгранных туров подопечные Хазенхюттля имеют в активе скромные семь очков, которые были набраны благодаря двум победам и ничьей, а в пассиве у них сразу пять поражений. С таким наработком «святые» располагаются на 16-й строчке.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.14 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Гомез, Аке, Диаш, Гюндоган, Де Брюйне, Силва, Фоден, Марез, Холанд.

«Саутгемптон»: Базуну – Белла-Котчап, Салису, Пьерро, Уокер-Питерс, Уорд-Прауз, Диалло, Армстронг, Арибо, Эльюнусси, Адамс.

8 октября, суббота

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон»
Манчестер. Стадион «Этихад». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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