В субботу, 8 октября, состоится поединок 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» примет «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Манчестер Сити

В минувшем сезоне команда Пепа Гвардиолы 8-й раз в истории стала чемпионом Англии. И все бы ничего, если бы не очередное фиаско на международной арене. В Лиге чемпионов, где «Манчестер Сити» традиционно считался едва ли не главным фаворитом, «горожане» проиграли в полуфинале мадридскому «Реалу» (4:3, 1:3).

В новом сезоне «Манчестер Сити» идет без поражений. В Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы лидируют, набрав максимальные 9 очков к экватору группового раунда, а в АПЛ идут вторыми с 20 баллами, полученными благодаря шести победам и двум ничейным исходам. Отставание от лондонского «Арсенала», который лидирует в чемпионате, составляет лишь одно очко.

Саутгемптон

Команда австрийского специалиста Ральфа Хазенхюттля прошлый сезон завершила ближе к зоне вылета, чем к еврокубковым позициям. 15 итоговое место в турнирной таблице и 40 очков – неплохой результат, однако болельщикам клуба, конечно же, хотелось бы большего. «Святые» последний раз выступали на международной арене в сезоне 2016/17, когда играли в групповом раунде Лиги Европы.

При нынешней конкуренции бороться за место в топ-7 в АПЛ «Саутгемптону» почти невозможно, но это вовсе не значит, что нет смысла ставить перед собой такую цель. После восьми сыгранных туров подопечные Хазенхюттля имеют в активе скромные семь очков, которые были набраны благодаря двум победам и ничьей, а в пассиве у них сразу пять поражений. С таким наработком «святые» располагаются на 16-й строчке.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.14 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Гомез, Аке, Диаш, Гюндоган, Де Брюйне, Силва, Фоден, Марез, Холанд.

«Саутгемптон»: Базуну – Белла-Котчап, Салису, Пьерро, Уокер-Питерс, Уорд-Прауз, Диалло, Армстронг, Арибо, Эльюнусси, Адамс.

8 октября, суббота