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Ман Сити
08.10.2022, FT 4 : 0
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Англия
08 октября 2022, 20:10 | Обновлено 08 октября 2022, 20:17
573
0

Манчестер Сити – Саутгемптон – 4:0. Холанд снова забил. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ

08 октября 2022, 20:10 | Обновлено 08 октября 2022, 20:17
573
0
Манчестер Сити – Саутгемптон – 4:0. Холанд снова забил. Видео голов и обзор
Twitter. ФК Манчестер Сити

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном». Игра завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу «горожан».

Чемпионат Англии по футболу. 10-й тур

АПЛ. 8 октября

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 4:0

Голы: Канселу, 20, Фоден, 32, Марез, 49, Холанд, 65

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Ман Сити).
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Источник Sport.ua
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