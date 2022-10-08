08.10.2022, FT 4 : 0
Англия08 октября 2022, 20:10 | Обновлено 08 октября 2022, 20:17
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Манчестер Сити – Саутгемптон – 4:0. Холанд снова забил. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ
08 октября 2022, 20:10 | Обновлено 08 октября 2022, 20:17
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Сегодня, 8 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном». Игра завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу «горожан».
Чемпионат Англии по футболу. 10-й тур
АПЛ. 8 октября
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 4:0
Голы: Канселу, 20, Фоден, 32, Марез, 49, Холанд, 65
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Ман Сити).
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