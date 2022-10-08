Манчестер Сити – Саутгемптон – 4:0. Холанд снова забил. Видео голов и обзор

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном». Игра завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу «горожан».

Чемпионат Англии по футболу. 10-й тур

АПЛ. 8 октября

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 4:0

Голы: Канселу, 20, Фоден, 32, Марез, 49, Холанд, 65