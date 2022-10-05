РБ Лейпциг – Селтик – 3:1. Дубль Андре Силвы. Видео голов и обзор матча
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В матче 3-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» дома обыграл «Селтик» со счетом 3:1.
У хозяев дубль на счету Андре Силвы, еще один гол забил Кристофер Нкунку. А у шотландцев отметился Жота.
В группе F немецкий клуб одержал первую победу и набрал 3 очка, у «Селтика» – 1 очко и 4-е место.
Лига чемпионов. 3-й тур
Группа F, 5 октября
РБ Лейпциг – Селтик – 3:1
Голы: Нкунку, 27, Андре Силва, 64, 77 – Жота, 47
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Нкунку, 27 мин
ГОЛ! 1:1. Жота, 47 мин.
ГОЛ! 2:1. Андре Силва, 64 мин.
ГОЛ! 3:1. Андре Силва, 77 мин.
События матча
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