В матче 3-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» дома обыграл «Селтик» со счетом 3:1.

У хозяев дубль на счету Андре Силвы, еще один гол забил Кристофер Нкунку. А у шотландцев отметился Жота.

В группе F немецкий клуб одержал первую победу и набрал 3 очка, у «Селтика» – 1 очко и 4-е место.

Лига чемпионов. 3-й тур

Группа F, 5 октября

РБ Лейпциг – Селтик – 3:1

Голы: Нкунку, 27, Андре Силва, 64, 77 – Жота, 47

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Нкунку, 27 мин

ГОЛ! 1:1. Жота, 47 мин.

ГОЛ! 2:1. Андре Силва, 64 мин.

ГОЛ! 3:1. Андре Силва, 77 мин.