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Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
05.10.2022, FT 3 : 1
Селтик
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Лига чемпионов
05 октября 2022, 23:35 | Обновлено 05 октября 2022, 23:48
107
0

РБ Лейпциг – Селтик – 3:1. Дубль Андре Силвы. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2022, 23:35 | Обновлено 05 октября 2022, 23:48
107
0
РБ Лейпциг – Селтик – 3:1. Дубль Андре Силвы. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» дома обыграл «Селтик» со счетом 3:1.

У хозяев дубль на счету Андре Силвы, еще один гол забил Кристофер Нкунку. А у шотландцев отметился Жота.

В группе F немецкий клуб одержал первую победу и набрал 3 очка, у «Селтика» – 1 очко и 4-е место.

Лига чемпионов. 3-й тур

Группа F, 5 октября

РБ Лейпциг – Селтик – 3:1

Голы: Нкунку, 27, Андре Силва, 64, 77 – Жота, 47

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Нкунку, 27 мин

ГОЛ! 1:1. Жота, 47 мин.

ГОЛ! 2:1. Андре Силва, 64 мин.

ГОЛ! 3:1. Андре Силва, 77 мин.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (РБ Лейпциг).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (РБ Лейпциг).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Жота (Селтик).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
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Источник Sport.ua
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