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Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
55 0 : 0
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
05 октября 2022, 19:45 | Обновлено 05 октября 2022, 20:02
929
0

РБ Лейпциг – Селтик, РБ Зальцбург – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 5 октября в 19:45 поединки 3-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2022, 19:45 | Обновлено 05 октября 2022, 20:02
929
0
РБ Лейпциг – Селтик, РБ Зальцбург – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE
РБ Лейпциг

5 октября в 19:45 проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

19:45. РБ Лейпциг – Селтик

19:45. РБ Зальцбург – Динамо Загреб

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Источник Sport.ua
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