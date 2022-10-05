Лига Чемпионов
Лига чемпионов05 октября 2022, 19:45 | Обновлено 05 октября 2022, 20:02
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РБ Лейпциг – Селтик, РБ Зальцбург – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 5 октября в 19:45 поединки 3-го тура Лиги чемпионов
05 октября 2022, 19:45 | Обновлено 05 октября 2022, 20:02
929
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5 октября в 19:45 проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
19:45. РБ Лейпциг – Селтик
19:45. РБ Зальцбург – Динамо Загреб
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