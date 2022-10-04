В среду, 5 октября, состоится матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором немецкий «РБ Лейпциг» примет шотландский «Селтик». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

РБ Лейпциг

«Быки» стартовали в нынешнем розыгрыше турнира с сенсационного разгромного поражения от донецкого «Шахтера» (1:4). Это фиаско привело к отставке Доменико Тедеско с поста главного тренера, а новым наставником стал Марко Розе, известный по работе в дортмундской и менхенгладбахской «Боруссиях».

Перемены на тренерском мостике не помогли немецкому клубу зацепиться за очки во втором туре, там «быки» ожидаемо проиграли мадридскому «Реалу» (0:2). Пока именно «РБ Лейпциг» замыкает турнирную таблицу квартета, не набрав ни одного очка. Но впереди еще четыре тура и пока что есть шансы все исправить.

Селтик

Чемпион Шотландии также не смог оказать сопротивление «Реалу» (0:3), который является не только действующим триумфатором турнира, но и самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов. Но зато в матче с «Шахтером» (1:1) «Селтик» выглядел на поле гораздо лучше, чем немецкий коллектив.

Могла команда австралийского специалиста Анге Постекоглу даже вырвать победу в противостоянии с «горняками», однако в итоге «Селтику» пришлось довольствоваться лишь одним набранным баллов. Предстоящие два матча с «Лейпцигом» для шотландского коллектива будут во многом определяющими в борьбе за еврокубковую весну.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «РБ Лейпциг» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.59 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«РБ Лейпциг»: Гулачи – Симакан, Гвардиол, Орбан, Хальстенберг, Шлагер, Кампл, Нкунку, Вернер, Собослаи, Силва.

«Селтик»: Харт – Тейлор, Йенц, Картер-Викерс, Юранович, Хатате, Макгрегор, О’Райли, Жота, Фурухаси, Абада.

5 октября, среда