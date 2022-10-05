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Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
05.10.2022, FT 3 : 1
Селтик
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Лига чемпионов
05 октября 2022, 21:49 | Обновлено 05 октября 2022, 22:18
147
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Дубль Андре Силвы. РБ Лейпциг, переиграв Селтик, одержал первую победу в ЛЧ

Хозяева поля выиграли матч 3-го тура Лиги чемпионов со счетом 3:1

05 октября 2022, 21:49 | Обновлено 05 октября 2022, 22:18
147
0
Дубль Андре Силвы. РБ Лейпциг, переиграв Селтик, одержал первую победу в ЛЧ
РБ Лейпциг

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» дома обыграл «Селтик» со счетом 3:1.

У хозяев дубль на счету Андре Силвы, еще один гол забил Кристофер Нкунку. А у шотландцев отметился Жота.

В группе F немецкий клуб одержал первую победу и набрал 3 очка, у «Селтика» – 1 очко и 4-е место.

Матч лидеров группы между Реалом и Шахтером начнется в 22:00.

Лига чемпионов. 3-й тур

Группа F, 5 октября

РБ Лейпциг – Селтик – 3:1

Голы: Нкунку, 27, Андре Силва, 64, 77 – Жота, 47

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Источник Sport.ua
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