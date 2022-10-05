Лига Чемпионов
05.10.2022, FT 3 : 1
Лига чемпионов05 октября 2022, 21:49 | Обновлено 05 октября 2022, 22:18
147
0
Дубль Андре Силвы. РБ Лейпциг, переиграв Селтик, одержал первую победу в ЛЧ
Хозяева поля выиграли матч 3-го тура Лиги чемпионов со счетом 3:1
05 октября 2022, 21:49 | Обновлено 05 октября 2022, 22:18
147
0
В матче 3-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» дома обыграл «Селтик» со счетом 3:1.
У хозяев дубль на счету Андре Силвы, еще один гол забил Кристофер Нкунку. А у шотландцев отметился Жота.
В группе F немецкий клуб одержал первую победу и набрал 3 очка, у «Селтика» – 1 очко и 4-е место.
Матч лидеров группы между Реалом и Шахтером начнется в 22:00.
Лига чемпионов. 3-й тур
Группа F, 5 октября
РБ Лейпциг – Селтик – 3:1
Голы: Нкунку, 27, Андре Силва, 64, 77 – Жота, 47
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
MMA | 05 октября 2022, 01:50 2
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года
Футбол | 05 октября 2022, 11:16 13
Хорвата также неприятно удивила позиция ФИФА
Футбол | 05.10.2022, 05:40
Футбол | 05.10.2022, 19:12
Бокс | 05.10.2022, 13:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.10.2022, 19:10 14
04.10.2022, 15:17 2
03.10.2022, 22:00 22
Бокс
04.10.2022, 23:59 2
03.10.2022, 21:40 51
04.10.2022, 04:32
Война