Голы Месси и Мбаппе принесли победу ПСЖ в матче против Ниццы
ПСЖ вернул себе первую строчку в Лиге 1
Вчера, 1 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Ниццей».
Парижский футбольный клуб вырвал победу над гостями. Игра завершилась со счетом 2:1.
Счет в матче открыл Лионель Месси на 29-й минуте.
Гости сумели сравнять на 47-й минуте благодаря голу Гаетана Лаборда.
Но ничью удержать «Ницца» не смогла. В последней 10-минутке встречи форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе вырвал победу для хозяев поля. К слову, Килиан вышел на поле на 59-й минуте, а забил на 83-й.
Эта победа позволила вернуться парижанам на первое место в таблице Лиги 1. После 9 туров они имеют 25 очков. Ближайшим преследователем является «Марсель», который в 9-м туре разгромно обыграл «Анже». У клуба из одноименного города на 2 очка меньше, чем у парижан – 23.
Чемпионат Франции по футболу. 9-й тур
Лига 1. 1 октября
«ПСЖ» – «Ницца» – 2:1
Голы: Месси, 29, Мбаппе, 83 – Лаборд, 47
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