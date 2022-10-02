Голы Месси и Мбаппе принесли победу ПСЖ в матче против Ниццы

Вчера, 1 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Ниццей».

Парижский футбольный клуб вырвал победу над гостями. Игра завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл Лионель Месси на 29-й минуте.

Гости сумели сравнять на 47-й минуте благодаря голу Гаетана Лаборда.

Но ничью удержать «Ницца» не смогла. В последней 10-минутке встречи форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе вырвал победу для хозяев поля. К слову, Килиан вышел на поле на 59-й минуте, а забил на 83-й.

Эта победа позволила вернуться парижанам на первое место в таблице Лиги 1. После 9 туров они имеют 25 очков. Ближайшим преследователем является «Марсель», который в 9-м туре разгромно обыграл «Анже». У клуба из одноименного города на 2 очка меньше, чем у парижан – 23.

Чемпионат Франции по футболу. 9-й тур

Лига 1. 1 октября

«ПСЖ» – «Ницца» – 2:1

Голы: Месси, 29, Мбаппе, 83 – Лаборд, 47