Франция02 октября 2022, 02:06 | Обновлено 02 октября 2022, 02:39
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ПСЖ – Ницца – 2:1. Лидеры принесли победу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Лиги 1
02 октября 2022, 02:06 | Обновлено 02 октября 2022, 02:39
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Вчера, 1 октября, состоялся матч 9-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Ниццей».
Игра завершилась со счетом 2:1. За парижский клуб отличились Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Чемпионат Франции по футболу. 9-й тур
Лига 1. 1 октября
«ПСЖ» – «Ницца» – 2:1
Голы: Месси, 29, Мбаппе, 83 – Лаборд, 47
Смотрите видео голов и обзор матча:
ГОЛ! 1:0 Месси, 29 мин.
ГОЛ! 1:1 Лаборд, 29 мин.
ГОЛ! 2:1 Мбаппе, 29 хв.
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