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ПСЖ
01.10.2022, FT 2 : 1
Ницца
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Франция
02 октября 2022, 02:06 | Обновлено 02 октября 2022, 02:39
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0

ПСЖ – Ницца – 2:1. Лидеры принесли победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Лиги 1

02 октября 2022, 02:06 | Обновлено 02 октября 2022, 02:39
95
0
ПСЖ – Ницца – 2:1. Лидеры принесли победу. Видео голов и обзор матча
ФК ПСЖ

Вчера, 1 октября, состоялся матч 9-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Ниццей».

Игра завершилась со счетом 2:1. За парижский клуб отличились Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Чемпионат Франции по футболу. 9-й тур

Лига 1. 1 октября

«ПСЖ» – «Ницца» – 2:1

Голы: Месси, 29, Мбаппе, 83 – Лаборд, 47

Смотрите видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 1:0 Месси, 29 мин.

ГОЛ! 1:1 Лаборд, 29 мин.

ГОЛ! 2:1 Мбаппе, 29 хв.

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Источник Sport.ua
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