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  4. Анже – Марсель – 0:3. Без шансов. Видео голов и обзор матча
Франция
01 октября 2022, 00:40 |
18
0

Анже – Марсель – 0:3. Без шансов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Лиги 1

01 октября 2022, 00:40 |
18
0
Анже – Марсель – 0:3. Без шансов. Видео голов и обзор матча
Instagram. Марсель

Вчера, 30 сентября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Франции по футболу между «Анже» и «Марселем».

Перед игрой «Марсель» являлся фаворитом встречи, что по итогу и подтвердил. Счет 3:0.

Чемпионат Франции по футболу. 9-й тур

Лига 1. 30 сентября

«Анже» – «Марсель» – 0:3

Голы: Клаусс, 35, Суарес, 50, Жерсон, 59

Смотрите видео голов и обзор матча:

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Марсель Анже видео голов и обзор чемпионат Франции по футболу Лига 1
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Источник Sport.ua
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