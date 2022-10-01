Анже – Марсель – 0:3. Без шансов. Видео голов и обзор матча

Вчера, 30 сентября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Франции по футболу между «Анже» и «Марселем».

Перед игрой «Марсель» являлся фаворитом встречи, что по итогу и подтвердил. Счет 3:0.

Чемпионат Франции по футболу. 9-й тур

Лига 1. 30 сентября

«Анже» – «Марсель» – 0:3

Голы: Клаусс, 35, Суарес, 50, Жерсон, 59

Смотрите видео голов и обзор матча: