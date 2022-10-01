Франция01 октября 2022, 00:40 |
18
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Анже – Марсель – 0:3. Без шансов. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Лиги 1
01 октября 2022, 00:40 |
18
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Вчера, 30 сентября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Франции по футболу между «Анже» и «Марселем».
Перед игрой «Марсель» являлся фаворитом встречи, что по итогу и подтвердил. Счет 3:0.
Чемпионат Франции по футболу. 9-й тур
Лига 1. 30 сентября
«Анже» – «Марсель» – 0:3
Голы: Клаусс, 35, Суарес, 50, Жерсон, 59
Смотрите видео голов и обзор матча:
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