Англия01 октября 2022, 22:46 | Обновлено 01 октября 2022, 22:48
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ВИДЕО. Реакция Де Дзерби на ничью с Ливерпулем и дебют в АПЛ
Тренер провел первый матч в чемпионате Англии
01 октября 2022, 22:46 | Обновлено 01 октября 2022, 22:48
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Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби коротко оценил свой дебют в АПЛ ярким матчем с «Ливерпулем» (3:3).
Экс-тренера «Шахтера» ждет сложный календарь - после «Ливерпуля» будет «Тоттенхэм».
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