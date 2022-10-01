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Англия
01 октября 2022, 22:46 | Обновлено 01 октября 2022, 22:48
907
0

ВИДЕО. Реакция Де Дзерби на ничью с Ливерпулем и дебют в АПЛ

Тренер провел первый матч в чемпионате Англии

01 октября 2022, 22:46 | Обновлено 01 октября 2022, 22:48
907
0
ВИДЕО. Реакция Де Дзерби на ничью с Ливерпулем и дебют в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби коротко оценил свой дебют в АПЛ ярким матчем с «Ливерпулем» (3:3).

Экс-тренера «Шахтера» ждет сложный календарь - после «Ливерпуля» будет «Тоттенхэм».

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Источник Sport.ua
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