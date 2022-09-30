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30 сентября 2022, 07:50 | Обновлено 30 сентября 2022, 07:56
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Ливерпуль – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команде Юргена Клоппа нужно брать три очка, но легкой прогулки не будет

30 сентября 2022, 07:50 | Обновлено 30 сентября 2022, 07:56
25
0
Ливерпуль – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 октября, состоится поединок 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет «Брайтон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа завершила прошлый сезон, выиграв лишь один утешительный трофей – Кубок Англии. В чемпионской гонке АПЛ мерсисайдцы проиграли «Манчестер Сити», а в Лиге чемпионов уступили в финальном поединке мадридскому «Реалу» (0:1), хотя создали гораздо больше опасных моментов, чем «сливочные». Впрочем, завоевание серебряных медалей в сильнейшей лиге планеты – тоже немалое достижение.

Нынешний сезон «Ливерпуль» начал неудачно, умудрившись четыре раза в шести сыгранных матчах потерять очки. С 9 баллами в активе «красные» занимают восьмое место и отстают от лондонского «Арсенала», который единолично лидирует, на девять очков. При этом у подопечных Клоппа еще остается игра в запасе.

Брайтон

«Чайки» в прошлом сезоне сумели набрать 51 очко, с которым заняли высокое 9 место в элитном дивизионе чемпионата Англии. От выхода в еврокубки команду Грэма Поттера отделили всего лишь пять баллов. Теперь игроки «Брайтона» стали увереннее в своих силах и постараются продолжить прогресс.

Интересно, что «Брайтон» в минувшем чемпионате был самой миролюбивой командой Премьер-лиги. Подопечные Поттера 15 раз сыграли вничью, то есть почти половина поединков с их участием не выявили победителя. Так что эта команда неудобная для любого коллектива. В нынешнем чемпионате «чайки» занимают четвертое место, имея в активе 13 баллов.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.38 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Алиссон – Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Карвальо, Фабиньо, Эллиот, Салах, Фирмино, Диас.

«Брайтон»: Санчес – Велтман, Данк, Колвилл, Эступиньян, Лэмпти, Макаллистер, Троссар, Кайседо, Гросс, Уэлбек.

1 октября, суббота

«Ливерпуль» – «Брайтон»
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch
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прогнозы Брайтон Ливерпуль - Брайтон Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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