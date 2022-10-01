Англия01 октября 2022, 21:10 | Обновлено 01 октября 2022, 21:11
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Ливерпуль - Брайтон - 3:3. Хет-трик и крутой дебют Де Дзерби. Обзор матча
Яркий дебют в АПЛ
01 октября 2022, 21:10 | Обновлено 01 октября 2022, 21:11
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«Брайтон» в матче АПЛ сыграл 3:3 с «Ливерпулем». Игра стала дебютной для экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который недавно возглавил «Брайтон».
Гостей спас Леандро Троссар, который оформил хет-трик.
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
63’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Адам Уэбстер (Брайтон).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
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