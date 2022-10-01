«Брайтон» в матче АПЛ сыграл 3:3 с «Ливерпулем». Игра стала дебютной для экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который недавно возглавил «Брайтон».

Гостей спас Леандро Троссар, который оформил хет-трик.