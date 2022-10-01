Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль - Брайтон - 3:3. Хет-трик и крутой дебют Де Дзерби. Обзор матча
Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.10.2022, FT 3 : 3
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 октября 2022, 21:10 | Обновлено 01 октября 2022, 21:11
817
0

Ливерпуль - Брайтон - 3:3. Хет-трик и крутой дебют Де Дзерби. Обзор матча

Яркий дебют в АПЛ

01 октября 2022, 21:10 | Обновлено 01 октября 2022, 21:11
817
0
Ливерпуль - Брайтон - 3:3. Хет-трик и крутой дебют Де Дзерби. Обзор матча
ФК Брайтон

«Брайтон» в матче АПЛ сыграл 3:3 с «Ливерпулем». Игра стала дебютной для экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который недавно возглавил «Брайтон».

Гостей спас Леандро Троссар, который оформил хет-трик.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
63’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Адам Уэбстер (Брайтон).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
По теме:
Металлист – Шахтер – 1:6. Очередной хет-трик Сикана. Видео голов и обзор
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Львов - Днепр-1 - 0:3. Голы Гуцуляка и Довбика. Видео голов и обзор матча
Брайтон Ливерпуль Роберто Де Дзерби видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
Футбол | 01 октября 2022, 16:33 9
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм

«Канониры» продолжают лидировать в АПЛ

Неожиданное поражение Боруссии Д, Лейпциг забил четыре гола
Футбол | 01 октября 2022, 19:16 0
Неожиданное поражение Боруссии Д, Лейпциг забил четыре гола
Неожиданное поражение Боруссии Д, Лейпциг забил четыре гола

Дортмунд упустил шанс стать лидером чемпионата

Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
Футбол | 01.10.2022, 19:04
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Футбол | 01.10.2022, 13:15
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 01.10.2022, 11:00
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
30.09.2022, 01:30 2
MMA
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
30.09.2022, 01:55 1
Бокс
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
01.10.2022, 15:45 5
Биатлон
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
30.09.2022, 11:20 2
Футбол
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
29.09.2022, 18:26 46
Футбол
Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда
Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда
30.09.2022, 19:03 1
Футбол
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
29.09.2022, 20:19
Баскетбол
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
30.09.2022, 02:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности