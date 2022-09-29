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  4. ФОТО. Металлист 1925 обновил дизайн клубного автобуса
Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 19:58 |
781
0

ФОТО. Металлист 1925 обновил дизайн клубного автобуса

«Рожденные в бою»

29 сентября 2022, 19:58 |
781
0
ФОТО. Металлист 1925 обновил дизайн клубного автобуса
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» обновил дизайн клубного автобуса.

Новый дизайн выполнен клубных в цветах харьковского клуба – желтом и синем.

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Источник ФК Металлист 1925
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