Украина. Премьер лига29 сентября 2022, 19:58 |
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ФОТО. Металлист 1925 обновил дизайн клубного автобуса
«Рожденные в бою»
29 сентября 2022, 19:58 |
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«Металлист 1925» обновил дизайн клубного автобуса.
Новый дизайн выполнен клубных в цветах харьковского клуба – желтом и синем.
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