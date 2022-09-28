ВИДЕО. Курьезный французский теннисист и его хот-шоты

Вчера, 27 сентября, французский теннисист Бенуа Пэр (АТР 165) в матче 1/16 финала грунтового челленджера в Лиссабоне (Португалия) провел невероятный розыгрыш против местного теннисиста Гонсалу Оливейры (АТР 384).

В первом гейме второго сета Бенуа выдал сразу три твиннера в одном розыгрыше и выиграл очко!

К слову, Пэр выиграл и матч со счетом 7:5, 6:4, а уже сегодня, 28 августа, на отказе своего соперника Джанмарко Морони (Италия, ATP 331) прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с Тимофеем Скатовым (Казахстан, ATP 233).