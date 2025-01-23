Сачко дожал экс-18-ю ракетку мира и вышел в 1/4 финала турнира во Франции

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 417) пробился в четвертьфинал челленджера в Кемпере (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Во 2-м раунде украинец в трех сетах переиграл экс-18-ю ракетку мира Бенуа Пэра (Франция, ATP 422) за 2 часа и 14 минут.

ATP челленджер Кемпер. Хард в помещении. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) [Q] – Бенуа Пэр (Франция) [WC] – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3

Сачко мог завершить поединок в двух партиях. В 11-м гейме второй партии Сачко сделал брейк и вышел подавать на матч, но не сумел этого сделать и Бенуа перевел игру на тай-брейк.

На тай-брейке Сачко не реализовал 3 матчбола, в частности 2 на подаче.

Виталий стартовал в Кемпере из квалификации, а в 1-м раунде прошел Отто Виртанена. В четвертьфинал Сачко сыграет против Маттео Мартино (Франция, ATP 215).

Сачко впервые с августа в 2024 года вышел в четвертьфинал на уровне челленджеров. Всего для Виталия это будет 19-й матч на этой стадии, в котором он будет бороться за 8-й полуфинал.