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  4. Сачко дожал экс-18-ю ракетку мира и вышел в 1/4 финала турнира во Франции
ATP
23 января 2025, 20:13 | Обновлено 23 января 2025, 20:14
478
1

Сачко дожал экс-18-ю ракетку мира и вышел в 1/4 финала турнира во Франции

Виталий в трех сетах переиграл Бенуа Пэра на челленджере в Кемпере

23 января 2025, 20:13 | Обновлено 23 января 2025, 20:14
478
1
Сачко дожал экс-18-ю ракетку мира и вышел в 1/4 финала турнира во Франции
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 417) пробился в четвертьфинал челленджера в Кемпере (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Во 2-м раунде украинец в трех сетах переиграл экс-18-ю ракетку мира Бенуа Пэра (Франция, ATP 422) за 2 часа и 14 минут.

ATP челленджер Кемпер. Хард в помещении. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) [Q] – Бенуа Пэр (Франция) [WC] – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3

Сачко мог завершить поединок в двух партиях. В 11-м гейме второй партии Сачко сделал брейк и вышел подавать на матч, но не сумел этого сделать и Бенуа перевел игру на тай-брейк.

На тай-брейке Сачко не реализовал 3 матчбола, в частности 2 на подаче.

Виталий стартовал в Кемпере из квалификации, а в 1-м раунде прошел Отто Виртанена. В четвертьфинал Сачко сыграет против Маттео Мартино (Франция, ATP 215).

Сачко впервые с августа в 2024 года вышел в четвертьфинал на уровне челленджеров. Всего для Виталия это будет 19-й матч на этой стадии, в котором он будет бороться за 8-й полуфинал.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
молодець, зумів справитися з нервами.
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