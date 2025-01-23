Виталий Сачко – Бенуа Пэр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала челленджера в Кемпере 23 января в 17:30
23 января украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 417) продолжит выступления на челленджере в Кемпере (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/8 финала украинец сыграет против экс-18-й ракетки мира Бенуа Пэра (Франция, ATP 422). Поединок состоится 4-м запуском на корте Court Fred Le Bian после игры Мартино – Ковачевич. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперников.
В четвертьфинале победитель противостояния сыграет либо против Маттео Мартино (Франция, ATP 215), либо против Александара Ковачевича (США, ATP 109).
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