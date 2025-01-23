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  4. Виталий Сачко – Бенуа Пэр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
23 января 2025, 14:10 |
47
0

Виталий Сачко – Бенуа Пэр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала челленджера в Кемпере 23 января в 17:30

23 января 2025, 14:10 |
47
0
Виталий Сачко – Бенуа Пэр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Виталий Сачко

23 января украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 417) продолжит выступления на челленджере в Кемпере (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинец сыграет против экс-18-й ракетки мира Бенуа Пэра (Франция, ATP 422). Поединок состоится 4-м запуском на корте Court Fred Le Bian после игры Мартино – Ковачевич. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперников.

В четвертьфинале победитель противостояния сыграет либо против Маттео Мартино (Франция, ATP 215), либо против Александара Ковачевича (США, ATP 109).

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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