Во вторник, 27 сентября, в Осло на стадионе «Уллеволь» состоится матч шестого тура Лиги наций УЕФА, в котором сыграют в рамках лиги B4 сыграют Норвегия и Сербия. Стартовый свисток рефери Антонио Матеу Лаос из Валенсии (Испания) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Норвегия



Все прекрасно складывалось для национальной команды Норвегии по ходу гостевого матча против Словении в рамках предпоследнего тура Лиги наций – «сверла» забили в начале второго тайма усилиями Эрлинга Холанда, который вышел в абсолютные лидеры среди бомбардиров этого турнира, однако затем футболисты Столе Сольбаккена пропустили два мяча (1:2). В итоге, норвежцы перед последним туром не смогли сделать матч против Сербии сущей формальностью, и теперь на своем поле будут вынуждены доказывать, что именно они достойны в следующем году играть в наивысшем дивизионе данного турнира.

Имея в своем составе множество высококлассных футболистов линии атаки, скандинавская сборная умудрилась показать результативность, которая лишь немногим превосходит показатели их географических соседей, шведов, которые сейчас рискуют получить болезненное понижение в классе. При этом, команда Сольбаккена кое-как умудрялась побеждать, и с показателем 7:5 по мячам добыла целых десять очков, что уже можно было считать достойным достижением.

Сербия



У сборной Сербии показатели результативности отличались на порядок, однако проснуться команда Драгана Стойковича смогла лишь после стартового поражения от Норвегии (0:1), которое в итоге может оказаться ключевым результатом в процессе определения сильнейшего в данной группе. Соперникам будет достаточно не проиграть на своем поле, тогда как «белые орлы» будут вынуждены биться до последнего.

В матче против Швеции мало кто мог прогнозировать их сногсшибательный успех (4:1), равно как и победу Словении в игре против норвежцев. Однако, к последнему туру сербы подходят на волне успеха. Данный результат был скорее закономерным, чем случайным, равно как и позднее пробуждение словенцев. Сербская национальная команда не каждые несколько лет способна продуцировать целое поколение качественных исполнителей, и сейчас она как никогда близка к тому, чтоб перенести его к числу топ-сборных Европы.

Ориентировочные составы



Норвегия: Ниланд – Мелинг, Ольсен, Эстигор, Педерсен – Торсби, Берге, Эдегор – Эльюнусси, Холанд, Кинг.

Сербия: В. Милинкович-Савич – Велькович, Настасич, Миленкович – Костич, Гудель, С. Милинкович-Савич, Лукич, Живкович – Тадич – А. Митрович.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева успешно завершат групповой этап. Нашей ставкой будет позиция – Норвегия не проиграет и ТБ с коэффициентом 3.05 по линии Parimatch.

27 сентября, вторник