Холанд не помог. Норвегия упустила шанс войти в элиту, Швеция провалилась
Албания и Исландия провели практически товарищеский матч
Вчера, 27 сентября, состоялись матчи 6-го тура Лиги наций. Стали известны итоговые результаты последних двух групп.
Сборная Норвегия проиграла сербам со счетом 0:2 и не смогла выйти в дивизион А. Холанд не забил, а Норвегии придется довольствоваться 10 очками и вторым местом. Паралельно проходил матч между Словенией и Швецией, где разыгрывалась прописка в Лиге В. Шведам нужна была только победа, но нужного результата они не достигли и завершили группу на последнем месте с 4 очками.
В группе В3 был сыгран один матч между сборными Албании и Исландии. Эта игра никак не повлияла на исходное положение команд, первое место в группе занял Израиль.
Лига наций. 6-й тур
Группа В4. 27 сентября
Норвегия – Сербия – 0:2
Голы: Влахович, 42, Митрович, 54
Швеция – Словения – 1:1
Голы: Форсберг, 42 – Шешко, 28
Группа В2. 27 сентября
Албания – Исландия – 1:1
Голы: Леньяни, 35 – Андерсон, 90+7
Удаление: Гуннарссон, 10
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