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Лига наций
28 сентября 2022, 00:31 | Обновлено 28 сентября 2022, 00:35
130
0

Холанд не помог. Норвегия упустила шанс войти в элиту, Швеция провалилась

Албания и Исландия провели практически товарищеский матч

28 сентября 2022, 00:31 | Обновлено 28 сентября 2022, 00:35
130
0
Холанд не помог. Норвегия упустила шанс войти в элиту, Швеция провалилась
УЕФА

Вчера, 27 сентября, состоялись матчи 6-го тура Лиги наций. Стали известны итоговые результаты последних двух групп.

Сборная Норвегия проиграла сербам со счетом 0:2 и не смогла выйти в дивизион А. Холанд не забил, а Норвегии придется довольствоваться 10 очками и вторым местом. Паралельно проходил матч между Словенией и Швецией, где разыгрывалась прописка в Лиге В. Шведам нужна была только победа, но нужного результата они не достигли и завершили группу на последнем месте с 4 очками.

В группе В3 был сыгран один матч между сборными Албании и Исландии. Эта игра никак не повлияла на исходное положение команд, первое место в группе занял Израиль.

Лига наций. 6-й тур

Группа В4. 27 сентября

Норвегия – Сербия – 0:2

Голы: Влахович, 42, Митрович, 54

Швеция – Словения – 1:1

Голы: Форсберг, 42 – Шешко, 28

Группа В2. 27 сентября

Албания – Исландия – 1:1

Голы: Леньяни, 35 – Андерсон, 90+7

Удаление: Гуннарссон, 10

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Источник Sport.ua
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