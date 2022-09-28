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Лига наций
Швеция
27.09.2022, FT 1 : 1
Словения
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Лига наций
28 сентября 2022, 04:50 | Обновлено 28 сентября 2022, 05:16
7
0

Швеция – Словения – 1:1. Форсберг забивает. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

28 сентября 2022, 04:50 | Обновлено 28 сентября 2022, 05:16
7
0
Швеция – Словения – 1:1. Форсберг забивает. Видео голов и обзор матча
Svensk Fotboll

27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций, в котором Швеция и Словения сыграли вничью (1:1).

Шведы не сумели выиграть решающий поединок и покидают Лигу B.

Швеция – Словения – 1:1. Видео голов и обзор матча

Голы: Форсберг, 42 – Шешко, 28.

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (Швеция).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Словения).
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Источник Sport.ua
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