Лига наций28 сентября 2022, 04:50 | Обновлено 28 сентября 2022, 05:16
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Швеция – Словения – 1:1. Форсберг забивает. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций
28 сентября 2022, 04:50 | Обновлено 28 сентября 2022, 05:16
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27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций, в котором Швеция и Словения сыграли вничью (1:1).
Шведы не сумели выиграть решающий поединок и покидают Лигу B.
Швеция – Словения – 1:1. Видео голов и обзор матча
Голы: Форсберг, 42 – Шешко, 28.
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (Швеция).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Словения).
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